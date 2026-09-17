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Xuất bản ngày 17/09/2026 07:47 AM
Xuất bản ngày 17/09/2026 07:47 AM

Danh sách các điểm ngập úng ở Hà Nội sáng 17/9

Anh Văn
Anh Văn
(VTC News) -

Sau trận mưa lớn xuyên đêm với lượng mưa trung bình 80-160 mm, sáng 17/9, hàng loạt tuyến phố Hà Nội xuất hiện tình trạng úng ngập, đọng nước.

Theo báo cáo nhanh của Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, đêm 16/9, rạng sáng 17/9, trên địa bàn thành phố có mưa lớn với lượng mưa trung bình 80-160 mm.

Danh sách các điểm ngập úng ở Hà Nội sáng 17/9 (Đồ hoạ: Nhật Anh)

Danh sách các điểm ngập úng ở Hà Nội sáng 17/9 (Đồ hoạ: Nhật Anh)

Một số nơi ghi nhận lượng mưa lớn hơn như trạm bơm Đồng Bông I (Từ Liêm) 199 mm, Hai Bà Trưng 188 mm, Tây Mỗ 177,3 mm; hai điểm đo tại Cầu Giấy lần lượt 175,4 mm và 166 mm.

Khu vực Tố Hữu (phường Hà Đông) ngập khoảng 50 cm.

Khu vực Tố Hữu (phường Hà Đông) ngập khoảng 50 cm.

Đến 6h ngày 17/9, qua kiểm tra, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội ghi nhận nhiều điểm úng ngập, đọng nước trên địa bàn đơn vị quản lý.

Cụ thể, khu vực Dương Đình Nghệ - Phạm Hùng (sau tòa nhà Keangnam); phố Hoa Bằng đoạn từ số nhà 91 đến 97 và từ số nhà 54 đến 56; khu vực ngã ba 246 đường Mỹ Đình; đường Lê Đức Thọ xung quanh quảng trường Sân vận động Mỹ Đình; đường Tân Mỹ.

Tình trạng úng ngập cũng xuất hiện tại phố Phan Văn Trường (đoạn từ số nhà 25 đến 131, trước cổng Bộ Tư lệnh Hóa học); phố Trần Bình; Triều Khúc đoạn từ ngõ 97 đến Ao Đình; Võ Chí Công (khu vực UDIC); Nguyễn Hoàng - Phạm Hùng.

Ngoài ra, các hầm chui dân sinh 4, 5, 6 tại Km9+656 cùng các tuyến, khu vực Tố Hữu, Lương Thế Vinh, Châu Văn Liêm, Thành Công, 165 Thái Hà, Nguyễn Văn Trỗi, Huỳnh Thúc Kháng, Giang Văn Minh và ngõ 100 Đội Cấn cũng xuất hiện úng ngập.

Công ty Thoát nước Hà Nội đã bố trí lực lượng ứng trực tại các điểm trọng yếu để xử lý úng ngập; vận hành các cửa phai, trạm bơm theo quy trình, đồng thời triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông tại khu vực thấp trũng.

Danh sách các điểm ngập úng ở Hà Nội sáng 17/9. (Ảnh minh hoạ AI)

Danh sách các điểm ngập úng ở Hà Nội sáng 17/9. (Ảnh minh hoạ AI)

Dưới đây là lượng mưa ghi nhận tại các phường, xã trên địa bàn Hà Nội tính đến 6h ngày 17/9:

STTPhường/xãĐiểm đoLượng mưa (mm)
1Láng165 Thái Hà69,3
2Ba Đình1A Trấn Vũ104,8
3Bồ ĐềTrạm bơm Cầu Chui64,2
4Bồ Đề41 Nguyễn Sơn41,9
5Cầu GiấyNgõ 37 Trần Quốc Hoan166,0
6Cầu GiấyHồ CV1175,4
7Cửa Nam29 Quang Trung67,0
8Hai Bà Trưng65 Vân Hồ III188,0
9Hoàn Kiếm110 Nguyễn Hữu Huân94,6
10Hoàn Kiếm167 Phùng Hưng130,4
11Hoàng LiệtTrạm bơm hồ Linh Đàm118,6
12Hoàng Mai59 Nguyễn Chính135,7
13Khương ĐìnhĐầm Chuối - B.X.Trạch122,7
14Kim LiênSố 1 ngõ 11 Lương Định Của83,6
15Kiến HưngTT5A Lô 15 KĐT Văn Phú127,3
16Long Biên21 Tư Đình71,4
17Long BiênThạch Bàn45,8
18Lĩnh NamTrạm bơm Trần Phú55,7
19Nghĩa ĐôHoàng Quốc Việt131,9
20Nghĩa Đô108 Cầu Giấy85,1
21Phú Thượng685 Lạc Long Quân114,0
22Phúc Lợi449B Nguyễn Văn Linh38,5
23Phúc LợiTT Văn hóa phường33,0
24Thanh Liệt190 Triều Khúc142,5
25Thanh LiệtĐập Thanh Liệt - Cầu Tó152,5
26Thanh XuânNhân Chính109,6
27Tây HồCĐT HT A112,5
28Tây MỗHầm chui đường sắt177,3
29Từ LiêmTrạm bơm Đồng Bông 1199,0
30Việt Hưng3 Vạn Hạnh34,4
31Văn Miếu - Quốc Tử Giám130 Nguyễn Khuyến141,5
32Yên Nghĩa222 Khu DV A137,7
33Yên SởTrạm bơm Yên Sở163,8
34Ô Chợ DừaTrạm bơm hồ Đống Đa148,1
35Gia Lâm1 Thuận An - TT Trâu Quỳ28,6
36Mỹ ĐứcUBND thị trấn Đại Nghĩa58
37Phú XuyênUBND thị trấn Phú Xuyên19,5
38Thanh Trì375 Ngọc Hồi119,8
39Vĩnh ThanhHải Bối146,4
40Xuân MaiUBND thị trấn Xuân Mai48,9
41Đông AnhUBND xã Mai Lâm49
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