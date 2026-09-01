(VTC News) -

“Học xong thạc sĩ thì về lấy chồng, sinh con đi!” - đó là một trong những câu mà Trang từng nghe không ít lần sau khi hoàn thành chương trình MBA đầu tiên.

Trang không phản đối câu chuyện lập gia đình, cũng không nghĩ học tiếp là cách để chứng minh lựa chọn của mình đúng hơn người khác. Cô chỉ cảm thấy hành trình học hỏi của bản thân vẫn chưa nên dừng lại. “Tôi vẫn muốn tiếp tục đi làm, đi học và khám phá những điều mới. Mỗi người có một thứ tự khác nhau cho những cột mốc trong cuộc đời”, Trang chia sẻ.

Đỗ Thị Trang, cô gái Việt trúng tuyển thạc sĩ Đại học Cambridge, Anh.

Tháng 9 này, cô bắt đầu chương trình thạc sĩ thứ hai tại Đại học Cambridge (Anh), lần này trong lĩnh vực coaching (khai vấn). Nước Anh cũng sẽ trở thành quốc gia thứ 20 Trang đặt chân tới.

Đỗ Thị Trang là cựu sinh viên ngành Kinh tế đối ngoại, Đại học Ngoại thương. Năm 2023, ở tuổi 23, Trang nhận học bổng toàn phần chương trình MBA một năm tại Swiss School of Management ở Rome, Italy.

Trang tự nhận mình không có hồ sơ học thuật quá nổi bật. Thay vào đó, điểm mạnh của cô nằm ở trải nghiệm kinh doanh, khởi nghiệp và các hoạt động quốc tế từ khi còn là sinh viên. Cuối năm 2022, Trang tham gia “Global Entrepreneurship Bootcamp” tại Thái Lan. Khi đó, cô đang là sinh viên năm ba, đồng thời làm quản lý kinh doanh tại một startup phát triển sản phẩm từ sợi chuối.

Tại chương trình, Trang có cơ hội trao đổi với hiệu trưởng Swiss School of Management về khởi nghiệp, doanh nghiệp xã hội và phát triển bền vững. Sau phần trình bày, ông hỏi cô về kế hoạch sau khi tốt nghiệp và gợi ý Trang tìm hiểu chương trình MBA của trường.

Sau khi trở về, Trang chủ động viết email cho hiệu trưởng, kể rõ hơn về những dự án mình từng làm, định hướng nghề nghiệp và điều cô mong muốn học hỏi. Sau quá trình trao đổi, cô được trao học bổng toàn phần.

Sau khi có bằng thạc sĩ đầu tiên, con đường nghề nghiệp của Trang không hoàn toàn bằng phẳng. Cô từng trải qua một khoảng thời gian thất nghiệp. Nhưng chính giai đoạn tưởng như là bước lùi ấy lại trở thành điểm chuyển hướng quan trọng.

Trong bài luận ứng tuyển Đại học Cambridge, Trang kể về một con số khá nhỏ: 120 USD. Đó là khoản tiền gắn với một trong những trải nghiệm đầu tiên khiến cô tiếp cận lĩnh vực khai vấn -coaching (hướng dẫn, đồng hành giúp người khác xác định mục tiêu, giải pháp, phát triển bản thân) một cách nghiêm túc hơn.

Từ vị trí của một người đang loay hoay tìm hướng đi tiếp theo, Trang bắt đầu nhìn khai vấn không đơn thuần như một dịch vụ, mà như một phương pháp giúp con người hiểu mình, đặt những câu hỏi khó và chủ động hơn với lựa chọn của chính mình.

“Có thể nói vui rằng vì mình thất nghiệp nên mình mới chuyển hướng sang làm người khai vấn”, Trang kể.

Nhưng từ bước ngoặt đó, cô tiếp tục học, thực hành và làm việc cùng nhiều người trẻ hơn. Với Trang, 120 USD vì thế không phải điều đáng nhớ vì giá trị của khoản tiền, mà bởi nó nhắc cô rằng đôi khi một thay đổi lớn trong cuộc đời có thể bắt đầu bằng một quyết định rất nhỏ.

Tháng 6 vừa qua, Trang nhận thư trúng tuyển chương trình thạc sĩ tại Đại học Cambridge. Khác với chương trình MBA trước đây, đây không phải học bổng toàn phần. Trang tự chi trả học phí và vẫn đang tìm kiếm thêm các nguồn hỗ trợ tài chính phù hợp từ trường và những quỹ bên ngoài.

Trước nước Anh, Trang đã đặt chân tới 19 quốc gia. Nhiều chuyến đi trong số đó đến từ học bổng, chương trình thanh niên, diễn đàn quốc tế và những cơ hội cô tự tìm kiếm, ứng tuyển trong nhiều năm.

“Đi càng xa, tôi càng hiểu rõ hơn mình đến từ đâu”, cô nói.

Trang là diễn giả trong Hội nghị lãnh đạo thanh niên ASEAN 2025 tại Kualar Lumpur, Thái Lan và nhận giải diễn giả xuất sắc nhất.

“Người trẻ Việt Nam có thể tự tin bước ra thế giới mà không cảm thấy mình phải trở thành một người khác mới được công nhận. Chúng ta trở thành là công dân toàn cầu nhưng vẫn biết rất rõ mình là người Việt Nam, mình đến từ đâu và mình muốn đóng góp điều gì cho nơi mình sinh ra”, Trang chia sẻ thêm.

Song song với việc chuẩn bị cho Cambridge, Trang đang xây dựng một startup giáo dục hướng tới định hướng, phát triển các kỹ năng và năng lực công dân toàn cầu cho người trẻ Việt Nam và ASEAN.