18 con em bộ đội mặc áo cờ đỏ sao vàng, ngược dòng lịch sử 'gặp' Bác Hồ

(VTC News) -

Khoảng 15h ngày 20/8, giữa dòng người chờ trải nghiệm chương trình “Trở về thời khắc thiêng liêng” tại Dinh Độc Lập (phường Bến Thành, TP.HCM), một nhóm trẻ đặc biệt thu hút sự chú ý. Các em cùng mặc áo cờ đỏ sao vàng, ríu rít trò chuyện trong lúc chờ đến lượt.

Cả đoàn 19 người nhưng chỉ có người lớn, là chị Đỗ Thị Liên. Chị đưa 18 em nhỏ đang sinh sống tại Nhà Công vụ Quân chủng Hải quân (chung cư Hải Quân; phường Long Trường, TP.HCM) đến tham dự chương trình.

Điểm chung của cả 18 em là đều lớn lên trong những gia đình có bố là bộ đội.

Chuyến đi đặc biệt

Chị Liên cho biết từ trước khi chương trình diễn ra, qua Báo Điện tử VTC News, chị biết thông tin về trải nghiệm thực tế ảo tái hiện Quảng trường Ba Đình trong ngày 2/9/1945. Nghĩ đây là dịp ý nghĩa đối với các em nhỏ, chị quyết định rủ các gia đình trong chung cư cho con cùng tham gia.

18 bạn nhỏ là con em bộ đội mặc áo cờ đỏ sao vàng, cùng “xuyên không” về Ba Đình năm 1945 gặp Bác Hồ. (Ảnh: Lương Ý)

Để kịp đến Dinh Độc Lập, các bé ăn trưa từ 11h. Sau khi chị Liên đi làm về, cả nhóm nhanh chóng lên đường và có mặt tại đây khoảng 12h30.

Hơn hai giờ chờ đợi không làm sự háo hức của 18 đứa trẻ vơi đi. Em nhỏ ngồi nghỉ, em lớn trò chuyện với nhau, nhưng tất cả đều kiên nhẫn đợi đến lượt bước vào khu vực trải nghiệm.

“Các bé ở chung cư Hải Quân và đều là con bộ đội. Tôi muốn đưa các con đến đây để trải nghiệm không khí của ngày Độc lập, qua đó nuôi dưỡng tình yêu đất nước và giúp các con hiểu hơn về cội nguồn dân tộc mình”, chị Liên chia sẻ.

Với chị, việc để những đứa trẻ được trực tiếp nhìn thấy, lắng nghe lịch sử bằng một hình thức gần gũi với thế hệ của các em có ý nghĩa khác với những bài học chỉ được đọc trong sách.

Một số em từng được gia đình đưa đến Quảng trường Ba Đình ở Hà Nội. Vì thế, khi nghe thông tin tại Dinh Độc Lập có chương trình sử dụng công nghệ thực tế ảo để tái hiện thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, các em rất mong chờ.

“Ngay khi bước vào Dinh Độc Lập, tôi cảm nhận được không khí rất đặc biệt. Đây cũng là điều tôi muốn các con cảm nhận: Độc lập mà chúng ta đang có hôm nay bắt đầu từ những thời khắc thiêng liêng của dân tộc”, chị Liên nói.

“Con mong chờ lắm”

Trong nhóm 18 đứa trẻ, Nguyễn Mai Ngọc không phải lần đầu đến Dinh Độc Lập. Em kể mình đã được tới đây khoảng 2-3 lần, bởi vậy khung cảnh của di tích không còn xa lạ, nhưng chiều 20/8 lại khác.

Chương trình thu hút nhiều bạn nhỏ. (Ảnh: Thy Huệ)

“Con cảm thấy rất quen thuộc và tự hào vì mình là người Việt Nam. Hôm nay ở đây rất rộn ràng, những lần trước con đến chưa bao giờ thấy đông vui như vậy”, Ngọc nói.

Khi được hỏi vì sao muốn tham gia chương trình, cô bé trả lời rất nhanh: “Để biết ơn những người chiến sĩ và để được xem kính VR”.

Còn Nguyễn Quỳnh Trâm, năm nay lên lớp 4, đứng trong hàng chờ và chăm chú lắng nghe âm thanh vọng ra từ khu vực trải nghiệm.

Khi được hỏi có nhận ra giọng nói đang nghe thấy hay không, Trâm đáp: “Dạ con nghe rất rõ, Bác Hồ đang đọc Tuyên ngôn Độc lập ạ”.

Trước đó, cô bé chưa từng được nghe trọn vẹn bản Tuyên ngôn Độc lập bằng giọng đọc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bởi vậy, mong muốn của Trâm khi theo cả nhóm đến đây cũng rất giản dị: “Con mong chờ lắm, mong chờ được nhìn và nghe Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập”.

Đến khoảng 15h, sự chờ đợi của những đứa trẻ được đền đáp. 18 chiếc kính VR lần lượt được đeo lên, những tiếng trò chuyện nhỏ dần. Trước mắt các em lúc này là không gian Quảng trường Ba Đình được tái hiện với cờ đỏ sao vàng, dòng người trong ngày hội lớn và hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh trên lễ đài.

Qua công nghệ thực tế ảo, những đứa trẻ sinh ra nhiều thập niên sau ngày đất nước giành độc lập được đặt vào giữa không gian của ngày 2/9/1945, chứng kiến thời khắc Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Dòng người xếp hàng chờ trải nghiệm trong ngày thứ hai của chương trình. (Ảnh: Thy Huệ)

Một số em đưa tay như muốn chạm vào những hình ảnh trước mắt, có em đứng im chăm chú. Những đứa trẻ vốn ríu rít suốt thời gian xếp hàng bỗng yên lặng khi hành trình “xuyên không” bắt đầu.

Với những người lớn có mặt tại đó, hình ảnh 18 đứa trẻ cùng mặc áo cờ đỏ sao vàng, cùng đeo kính và lắng nghe lời Tuyên ngôn Độc lập tạo nên một khoảnh khắc đặc biệt.

Các em là thế hệ sinh ra khi chiến tranh đã lùi xa. Với nhiều em, ngày 2/9/1945 là một mốc lịch sử được biết đến qua sách giáo khoa, lời kể của thầy cô, cha mẹ. Nhưng trong ít phút chiều 20/8, bằng một cách tiếp cận hoàn toàn khác, các em được đứng giữa không gian của ngày Độc lập, nhìn thấy lá cờ đỏ sao vàng, nghe lại giọng Bác Hồ và cảm nhận phần nào bầu không khí của thời khắc cách đây 81 năm.