Xúc động những tấm bưu thiếp gửi tương lai sau chuyến ‘trở về’ Ba Đình năm 1945

(VTC News) -

Sáng 20/8, chương trình “Trở về thời khắc thiêng liêng” bước sang ngày thứ hai tại Dinh Độc Lập (phường Bến Thành, TP.HCM).

Sau ngày khai mạc với gần 1.800 lượt người trải nghiệm, một trong những điều đặc biệt còn lại không nằm trong những chiếc kính VR, mà trên hàng trăm tấm bưu thiếp được người tham dự viết trước khi ra về.

Những tấm bưu thiếp gửi tương lai sau chuyến “xuyên không” về Ba Đình năm 1945.

Trước đó ít phút, họ vừa được công nghệ đưa “trở về” Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945, chứng kiến thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập. Khi tháo kính, trở lại Dinh Độc Lập của năm 2026, nhiều người ngồi xuống viết về một thời điểm khác: Tương lai.

Những lời hẹn sau chuyến “trở về”

“Được tham gia vào chương trình hôm nay là một điều may mắn và tự hào. Tuổi trẻ nguyện tiếp bước và đi lên trong kỷ nguyên mới”, Hoàng Tuấn Khang viết.

Còn Huyền Thương để lại lời nhắn: “Thế hệ trẻ chúng em sẽ cố gắng học tập, rèn luyện để góp phần xây dựng đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.

Những lời nhắn không dài, nhưng điều đáng chú ý là nhiều người không chỉ viết về những gì mình vừa nhìn thấy hay cảm xúc khi nghe lại Tuyên ngôn Độc lập.

Bức thư “Gửi tôi của 10 năm sau...” của một bạn trẻ.

Sau khi nhìn về năm 1945, họ viết về những việc mình muốn làm từ hôm nay.

Tuệ Lâm viết: “Từ nay em sẽ cố gắng học tập thật tốt, để sau này góp sức xây dựng đất nước ngày càng thịnh vượng, xứng đáng với xương máu cha ông đã hy sinh để chúng em có được độc lập, tự do hôm nay”.

Nguyễn Hoài An chọn viết cho chính mình của nhiều năm sau: “Gửi mình của tương lai, dù sau này làm công việc gì, ở đâu, mong mình vẫn nhớ hôm nay đã từng xúc động và tự hào như thế nào khi được nghe Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập. Hãy sống thật tốt và trở thành một người có ích”.

Có những điều giản dị hơn, như một bạn viết rằng sau trải nghiệm, bản thân càng thêm trân trọng hòa bình và biết ơn thế hệ đi trước. Trong khi đó, Nguyễn Thị Thanh Vân để lại lời nhắn: “Mình luôn tự hào vì được sinh ra và lớn lên ở thành phố mang tên Bác”.

Trên một tấm bưu thiếp khác, bên dưới dòng chữ “I love Vietnam”, Mai Linh vẽ thêm một ngôi sao nhỏ rồi viết về niềm tự hào trước lịch sử dân tộc, lòng biết ơn và giá trị của nền độc lập hôm nay.

Mỗi tấm thiệp một nét chữ, một cách thể hiện, nhưng khi đặt cạnh nhau, những lời nhắn cho thấy một chuyển biến khá rõ. Đó là cảm xúc trước lịch sử đến suy nghĩ về trách nhiệm của người đang sống trong hòa bình.

“Gửi tôi của 10 năm sau...”

Có những người xác định rất rõ người nhận tấm bưu thiếp của mình, đó chính là họ, nhưng ở một ngày rất xa.

“Gửi tôi của 10 năm sau: Hy vọng khi đọc lại những dòng này, mình đã trưởng thành hơn, đã làm được điều có ích cho gia đình và đất nước”, Lam Yên viết.

Những dòng lưu bút xúc động sau khi được trải nghiệm khoảnh khắc đặc biệt.

Một người khác nhắc mình đừng xem cuộc sống bình yên đang có là điều hiển nhiên: “Hãy biết trân trọng hòa bình, trân trọng đất nước và đừng bao giờ quên những người đã hy sinh cho thế hệ chúng ta”.

Có người không viết riêng cho mình mà hướng lời nhắn đến cả những thế hệ sau, như bưu thiếp của Minh Hoa: “Mong mỗi người Việt Nam chúng ta dù mai này đất nước phát triển đến đâu vẫn nhớ lịch sử, trân trọng nền độc lập mà cha ông đã phải đánh đổi bằng máu và tuổi trẻ”.

Chính những dòng chữ ấy làm rõ hơn ý nghĩa của những tấm bưu thiếp “gửi tương lai”.

Tương lai không nhất thiết là một điều quá xa xôi. Với một học sinh, đó có thể là những năm tháng phía trước và lời hứa học tập tốt hơn; với một người trẻ, đó là công việc, sự trưởng thành và điều mình có thể đóng góp cho xã hội; với những bậc cha mẹ đưa con đến trải nghiệm, tương lai lại nằm ngay ở thế hệ đang đứng bên cạnh mình.

Và cũng bởi vậy, những tấm bưu thiếp không đơn thuần là lưu bút sau một chương trình. Chúng được viết ở một thời điểm khá đặc biệt, đó là ngay sau khi người viết vừa nhìn lại quá khứ và trước khi họ trở về với cuộc sống thường ngày.

Một chiếc kính VR có thể đưa họ ngược về 81 năm trước trong vài phút. Còn điều họ viết xuống sau đó lại là lời nhắc dành cho những năm tháng phía trước.

Gần 1.800 lượt người trải nghiệm trong ngày đầu tiên

Những tấm bưu thiếp cũng ghi lại một lát cắt của ngày đầu tiên “Trở về thời khắc thiêng liêng” diễn ra tại TP.HCM.

Sau ngày đầu “trở về” Ba Đình năm 1945 bằng công nghệ VR, hàng trăm tấm bưu thiếp đã được viết, mang theo những lời hẹn của hôm nay gửi đến tương lai.

Trước giờ khai mạc ngày 19/8, người dân đã có mặt tại Dinh Độc Lập từ tờ mờ sáng chờ đăng ký. Trong ngày đầu, chương trình đón gần 1.800 lượt người trải nghiệm, từ cựu chiến binh, người cao tuổi đến các gia đình, học sinh, sinh viên, người trẻ và du khách quốc tế.

Đại tá Nguyễn Văn Tàu (huyền thoại tình báo Tư Cang), Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, nguyên Cụm trưởng Cụm tình báo chiến lược H.63, là một trong 6 vị khách đặc biệt thực hiện nghi thức khai mạc và thuộc nhóm đầu tiên đeo kính VR.

Ở tuổi 98, sau khi trải nghiệm khoảnh khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập giữa Quảng trường Ba Đình năm 1945, ông nghẹn ngào: “Nếu người nào dễ khóc, chắc đã khóc rồi. Quá ý nghĩa và xúc động”.

Trong dòng người đến Dinh Độc Lập còn có nhiều du khách quốc tế. Gia đình anh Patrick Kieviet và chị Christine Kieviet đến từ Hà Lan cùng hai con tham gia trải nghiệm sau khoảng hai tuần du lịch Việt Nam. Patrick sau đó cũng để lại một tấm bưu thiếp, gọi việc được chứng kiến thời khắc người Việt Nam giành được tự do là một trải nghiệm đặc biệt.

Anh Alvar và chị Laura - hai du khách Mỹ, đánh giá cao việc một chương trình lịch sử được tổ chức miễn phí, giúp công chúng tiếp cận quá khứ của đất nước bằng một hình thức trực quan hơn.

Dòng người chờ xếp hàng vào trải nghiệm trong ngày thứ hai - 20/8.

Nhưng đông đảo nhất vẫn là những người trẻ. Họ xếp hàng chờ đeo kính VR, chụp ảnh với lá cờ đỏ sao vàng, trò chuyện với những nhân chứng lịch sử có mặt tại chương trình. Và trước khi rời Dinh Độc Lập, nhiều người dừng lại thêm vài phút để viết bưu thiếp.

Sau gần 1.800 lượt trải nghiệm của ngày đầu tiên, những chiếc kính VR tiếp tục được chuẩn bị để đón người dân trong ngày thứ hai.

Sáng nay, những tấm bưu thiếp mới sẽ tiếp tục được đặt tại Dinh Độc Lập. Và sau mỗi chuyến “trở về” Ba Đình năm 1945, sẽ lại có thêm những lời nhắn được viết từ năm 2026, dành cho những ngày chưa tới.