17h hôm nay, hạn chót xác nhận nhập học đại học đợt 1

Không xác nhận trước 17h hôm nay (21/8) đồng nghĩa từ chối kết quả trúng tuyển đợt 1. Trước 17h hôm nay (21/8), tất cả thí sinh trúng tuyển đại học đợt 1, kể cả thí sinh trúng tuyển thẳng, phải hoàn thành xác nhận nhập học trực tuyến trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo nếu có nguyện vọng theo học.

Nhiều trường đại học, học viện liên tục phát đi thông báo nhắc thí sinh trúng tuyển thực hiện thủ tục đúng thời hạn. Theo quy định, thí sinh không xác nhận nhập học trực tuyến trong thời gian quy định sẽ được coi là từ chối cơ hội trúng tuyển đợt 1.

Các chuyên gia lưu ý, thí sinh cần cân nhắc kỹ trước khi quyết định, bởi việc không xác nhận nhập học đúng thời hạn đồng nghĩa với việc từ chối kết quả trúng tuyển đợt 1.

Các chuyên gia lưu ý, thí sinh cần cân nhắc kỹ trước khi quyết định, bởi việc không xác nhận nhập học đúng thời hạn đồng nghĩa với việc từ chối kết quả trúng tuyển đợt 1. Mốc thời gian này cũng được các cơ sở đào tạo lưu ý trong thông báo điểm chuẩn. Do đó, thí sinh đã nhận được thông báo trúng tuyển cần chủ động kiểm tra tài khoản trên hệ thống và hoàn thành xác nhận trước 17h ngày 21/8. Tiếp đó, thí sinh nhập học trực tiếp theo yêu cầu của cơ sở đào tạo.

Thực tế, vẫn có thí sinh trúng tuyển nhưng chưa xác nhận nhập học do có kế hoạch khác, chưa thực sự hài lòng với ngành học được tuyển hoặc có ý định chờ cơ hội xét tuyển bổ sung tại trường, ngành yêu thích. Các chuyên gia lưu ý, thí sinh cần cân nhắc kỹ trước khi quyết định, bởi việc không xác nhận nhập học đúng thời hạn đồng nghĩa với việc từ chối kết quả trúng tuyển đợt 1.

Theo kế hoạch tuyển sinh năm 2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các trường đại học bắt đầu công bố điểm trúng tuyển đợt 1 từ ngày 9/8 và hoàn thành trước 17h ngày 13/8. Sau thời hạn xác nhận nhập học, căn cứ số lượng thí sinh thực tế nhập học và chỉ tiêu còn thiếu, các cơ sở đào tạo có thể tổ chức xét tuyển bổ sung.

Đến nay, gần 100 trường đại học, học viện trên cả nước đã thông báo xét tuyển bổ sung đợt 2 năm 2026. Đây là cơ hội để những thí sinh chưa trúng tuyển hoặc chưa xác nhận nhập học tìm kiếm thêm lựa chọn phù hợp.

Đặc biệt, các chuyên gia khuyến nghị thí sinh cần chủ động tìm hiểu thông tin từ nguồn chính thống, đặc biệt lưu ý điều kiện xét tuyển, ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào, phương thức tuyển sinh, chỉ tiêu, hồ sơ và thời hạn đăng ký của từng trường. Mỗi cơ sở đào tạo có thể quy định điều kiện xét tuyển bổ sung khác nhau, vì vậy thí sinh cần đọc kỹ thông báo trước khi đăng ký.