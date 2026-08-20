120 chỉ tiêu – cơ hội bứt phá cùng chương trình Kỹ sư tài năng HaUI

(VTC News) -

Hoàn thành chương trình đào tạo Kỹ sư tài năng HaUI, người học được cấp bằng Kỹ sư bậc 7, tương đương trình độ thạc sĩ. Chương trình được xây dựng theo hướng tiếp cận các chương trình tiên tiến của các trường đại học kỹ thuật trong và ngoài nước, định hướng kiểm định chất lượng quốc tế.

Với thời gian đào tạo 5 năm, 180 tín chỉ, sinh viên có thêm chiều sâu kiến thức và nền tảng để hướng tới những vị trí nghiên cứu và phát triển (R&D), thiết kế, chuyên gia công nghệ, quản lý kỹ thuật, tư vấn giải pháp công nghệ hoặc tiếp tục con đường học thuật ở trình độ cao hơn.

Chương trình Kỹ sư tài năng HaUI mở ra lộ trình đào tạo chuyên sâu, gắn học tập với nghiên cứu, thực hành và đổi mới sáng tạo.

120 chỉ tiêu - 3 hướng phát triển chuyên sâu

Năm 2026, Đại học Công nghiệp Hà Nội tuyển 120 sinh viên, chia đều cho ba chương trình:

Khoa học máy tính có 40 chỉ tiêu, dành cho sinh viên các ngành/chương trình đào tạo: Khoa học máy tính, Kỹ thuật phần mềm và Hệ thống thông tin.

Kỹ thuật cơ khí có 40 chỉ tiêu, dành cho sinh viên Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử và Công nghệ kỹ thuật ô tô.

Kỹ thuật điện có 40 chỉ tiêu, dành cho sinh viên Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông.

120 chỉ tiêu chương trình đào tạo Kỹ sư tài năng ở ba lĩnh vực Khoa học máy tính, Kỹ thuật cơ khí và Kỹ thuật điện.

Học chuyên sâu trong môi trường thực hành - nghiên cứu hiện đại

Lợi thế của sinh viên chương trình Kỹ sư tài năng không chỉ nằm ở nội dung đào tạo chuyên sâu, mà còn ở môi trường học tập chú trọng thực hành, nghiên cứu. HaUI hiện có khoảng 200 xưởng thực hành, phòng thí nghiệm, đặc biệt có nhiều Lab được đầu tư hiện đại, tạo nền tảng để sinh viên chuyển kiến thức từ giảng đường thành những bài toán kỹ thuật cụ thể.

Sinh viên HaUI được tiếp cận môi trường nghiên cứu, phát triển công nghệ hiện đại tại HaUI ICD Lab, góp phần hình thành tư duy nghiên cứu và năng lực đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực Điện - Điện tử.

Phòng Lab được đầu tư và khai thác tại Trường Công nghệ thông tin và truyền thông thuộc HaUI, kỳ vọng sẽ trở thành môi trường để sinh viên tiếp cận công nghệ mới, tham gia các dự án thực tế ngay từ khi còn trên giảng đường.

Nếu bạn đã chọn HaUI và muốn đặt cho mình một mục tiêu cao hơn ngay từ năm đầu đại học, 120 chỉ tiêu của chương trình Kỹ sư tài năng là cơ hội để bắt đầu. Học sâu hơn, trải nghiệm nhiều hơn và từng bước tạo dựng lợi thế cho hành trình trở thành kỹ sư công nghệ trong tương lai.

Các mốc đăng ký:

07/9 - 14/9/2026: Sinh viên đăng ký xét tuyển.

17/9/2026: Xét tuyển và thông báo kết quả.

Từ 21/9/2026: Sinh viên trúng tuyển thực hiện kế hoạch học tập học kỳ I.

Sinh viên đăng ký theo mẫu và nộp tại đơn vị đang theo học: Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông, Trường Cơ khí - Ô tô hoặc Trường Điện - Điện tử.

Thông tin liên hệ Phòng Tuyển sinh - Đại học Công nghiệp Hà Nội Địa chỉ: Số 298, đường Cầu Diễn, phường Tây Tựu, thành phố Hà Nội Điện thoại: 0243.7655121 Hotline: 0383371290 - 0834560255 Website: tuyensinh.haui.edu.vn Fanpage: facebook.com/tuyensinh.haui