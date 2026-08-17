Học bổng 100% học phí cho 15 chương trình đào tạo bằng tiếng Anh tại HaUI

(VTC News) -

Theo học chương trình đào tạo bằng tiếng Anh không chỉ giúp sinh viên phát triển năng lực ngoại ngữ mà còn tạo lợi thế cạnh tranh trong môi trường học tập và thị trường lao động quốc tế.

Năm nay, HaUI tuyển sinh 15 chương trình đào tạo đại học chính quy bằng tiếng Anh, thuộc các lĩnh vực công nghệ, kỹ thuật, kinh tế và du lịch.

Các chương trình gồm: Quản trị kinh doanh, Marketing, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán, Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, Công nghệ kỹ thuật ô tô, Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử, Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông, Du lịch, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị khách sạn và Quản trị nhà hàng, dịch vụ ăn uống.

TS. Thân Thanh Sơn - Trưởng ban Đào tạo, Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Chia sẻ về định hướng phát triển các chương trình đào tạo bằng tiếng Anh, TS. Thân Thanh Sơn - Trưởng ban Đào tạo, Đại học Công nghiệp Hà Nội - cho biết, mục tiêu của Đại học không chỉ dừng ở việc nâng cao năng lực ngoại ngữ cho sinh viên mà hướng tới đào tạo nguồn nhân lực có khả năng học tập, nghiên cứu và làm việc trong môi trường quốc tế.

Đây cũng là nền tảng để người học thích ứng với yêu cầu ngày càng cao của doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp FDI và thị trường lao động toàn cầu.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, các chương trình được xây dựng theo định hướng chuẩn quốc tế, kết hợp giữa kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và năng lực ngoại ngữ. Sinh viên được học các học phần chuyên ngành bằng tiếng Anh, đồng thời rèn luyện kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, làm việc nhóm và giải quyết vấn đề thông qua các hoạt động học tập, thực hành.

Bên cạnh đó, mạng lưới hợp tác với nhiều doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp FDI và đối tác quốc tế tạo điều kiện để sinh viên tham gia thực tập, trải nghiệm thực tế, từng bước làm quen với môi trường làm việc chuyên nghiệp ngay trong quá trình học.

Song hành với môi trường học tập đó là chính sách học bổng đầu vào dành riêng cho sinh viên theo học các chương trình đào tạo bằng tiếng Anh. Cụ thể:

Mức 1: Học bổng 100% học phí toàn khóa (khoảng 185 triệu đồng/suất), dự kiến 10 suất.

Mức 2: Học bổng 75% học phí toàn khóa (khoảng 138,5 triệu đồng/suất), dự kiến 20 suất.

Mức 3: Học bổng 50% học phí toàn khóa (khoảng 92,5 triệu đồng/suất), dự kiến 30 suất.

Ngoài học bổng đầu vào, sinh viên còn có cơ hội nhận học bổng khuyến khích học tập và nhiều học bổng do doanh nghiệp tài trợ trong suốt quá trình học nếu đáp ứng các tiêu chí về học tập và rèn luyện.

Trong một thế giới mà cơ hội không còn giới hạn bởi biên giới địa lý, lợi thế cạnh tranh của người học không chỉ nằm ở khả năng sử dụng tiếng Anh mà còn ở năng lực học tập, làm việc và thích ứng trong môi trường toàn cầu.

Đó cũng là giá trị cốt lõi mà các chương trình đào tạo bằng tiếng Anh tại Đại học Công nghiệp Hà Nội hướng tới, góp phần chuẩn bị cho sinh viên hành trang vững chắc để tự tin hội nhập và phát triển sự nghiệp trong tương lai.