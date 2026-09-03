Quảng Ninh triển khai tuyến xe buýt điện miễn phí đưa đón học sinh

(VTC News) -

Chiều 3/9, tại Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo, phường Hồng Gai, TP Quảng Ninh tổ chức khai trương các tuyến xe buýt đưa đón học sinh đến trường trong năm học 2026-2027.

Việc này đánh dấu Quảng Ninh trở thành địa phương đầu tiên trên cả nước triển khai mô hình xe buýt điện đưa đón học sinh miễn phí.

Lãnh đạo TP Quảng Ninh khai trương tuyến xe buýt điện đưa đón miễn phí học sinh tại khu vực trung tâm thành phố. (Ảnh: Thanh Tùng)

Theo kế hoạch, trong giai đoạn đầu, thành phố này sẽ tổ chức 6 tuyến, sử dụng khoảng 50 xe buýt điện loại 30 chỗ, phục vụ khoảng 2.000 học sinh tại 22 cơ sở giáo dục trên địa bàn 3 phường gồm Hạ Long, Hồng Gai và Hà Tu. Các học sinh sử dụng dịch vụ được hỗ trợ 100% giá vé từ ngân sách Nhà nước.

Phát biểu tại lễ khai trương, ông Bùi Văn Khắng, Chủ tịch UBND TP Quảng Ninh, nhấn mạnh việc đưa các tuyến xe buýt vào phục vụ ngay từ đầu năm học là việc làm cụ thể, thiết thực, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho học sinh đến trường và giảm áp lực đưa đón đối với các gia đình.

Quy trình vận hành được kiểm soát chặt chẽ trước, trong và sau mỗi chuyến xe. (Ảnh: Thanh Tùng)

Theo ông Khắng, chính sách được triển khai trên cơ sở Nghị quyết số 27 ngày 25/8/2026 của HĐND thành phố về miễn giá vé xe buýt đưa đón học sinh đến trường tại các phường Hạ Long, Hồng Gai và Hà Tu trong năm học 2026-2027.

Đây không chỉ là chính sách hỗ trợ trực tiếp đối với học sinh và gia đình, mà còn thể hiện định hướng phát triển giao thông xanh, hiện đại, khuyến khích sử dụng phương tiện công cộng và từng bước hình thành văn hóa giao thông văn minh trong học sinh.

Việc tổ chức các tuyến xe theo lộ trình và điểm đón, trả tập trung được kỳ vọng giúp phụ huynh giảm thời gian, công sức đưa đón con em; đồng thời giảm phương tiện cá nhân tập trung tại khu vực trường học vào giờ cao điểm, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Phương tiện được sử dụng là xe buýt điện có sức chứa 30 người. Trong giai đoạn đầu, TP Quảng Ninh sử dụng 50 chiếc loại này để đưa đón miễn phí học sinh. (Ảnh: Thanh Tùng)

Đặc biệt, những chuyến xe đến trường mỗi ngày sẽ giúp học sinh hình thành thói quen sử dụng giao thông công cộng, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và lan tỏa văn hóa giao thông văn minh tới gia đình, cộng đồng.

Để mô hình vận hành an toàn, thành phố đã chuẩn bị các điều kiện về phương tiện, tuyến, điểm đón - trả, hạ tầng, nhân lực và công nghệ. Các phương tiện được chạy thử, kiểm tra trước khi đưa vào phục vụ.

Quy trình vận hành được kiểm soát chặt chẽ trước, trong và sau mỗi chuyến. Mỗi xe bố trí lái xe và hướng dẫn viên; học sinh được quản lý, giám sát khi lên, xuống xe thông qua hệ thống thẻ điện tử. Sau mỗi lượt, hướng dẫn viên rà soát toàn bộ khoang xe, bảo đảm không còn học sinh hoặc tài sản bị bỏ quên.

Bí thư Thành ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường chụp hình cùng các học sinh sau khi trải nghiệm thực tế xe buýt điện trong ngày khai trương. (Ảnh: Thanh Tùng)

Chủ tịch UBND TP Quảng Ninh đề nghị các cơ quan, đơn vị, nhà trường, đơn vị vận tải và phụ huynh phối hợp chặt chẽ trong quá trình vận hành; đồng thời mong muốn học sinh chấp hành các quy định, ứng xử văn minh trên mỗi chuyến xe.

Việc triển khai xe buýt điện miễn phí đưa đón học sinh được kỳ vọng tạo thêm một phương thức đi lại an toàn, thuận tiện, góp phần giảm áp lực giao thông đô thị và thúc đẩy chuyển đổi xanh.

Năm học 2026-2027 cũng là giai đoạn để thành phố đánh giá nhu cầu thực tế, hiệu quả vận hành và tác động kinh tế - xã hội của mô hình, làm cơ sở nghiên cứu hoàn thiện, mở rộng chính sách trong thời gian tới.