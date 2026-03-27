1.200km metro hướng tới đô thị toàn cầu của Hà Nội

Chiều 27/3, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVIII (nhiệm kỳ 2025-2030) tổ chức Hội nghị lần thứ năm, thảo luận và thông qua nhiều nội dung quan trọng liên quan đến chiến lược phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới.

Hội nghị có sự tham dự của các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng.

Hướng tới đô thị toàn cầu, phát triển đa cực, lấy sông Hồng làm trục

Báo cáo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Dương Đức Tuấn cho biết, một trong những nội dung trọng tâm là báo cáo Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội với tầm nhìn 100 năm.

Theo lãnh đạo UBND thành phố, quy hoạch được xây dựng trên cơ sở Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị, đồng thời tiếp thu hàng nghìn ý kiến từ các cơ quan, chuyên gia và người dân.

Phạm vi quy hoạch bao trùm toàn bộ địa giới hành chính Hà Nội với diện tích khoảng 3.359,84km², đồng thời mở rộng nghiên cứu liên kết vùng với Đồng bằng sông Hồng, Trung du miền núi phía Bắc và các hành lang kinh tế lớn.

Dân số Thủ đô được dự báo đạt 14-15 triệu người vào năm 2035, tăng lên 17-19 triệu người vào năm 2065 và được kiểm soát không quá 20 triệu người trong dài hạn. Định hướng phát triển đô thị theo mô hình “nén - xanh”, trong đó tỷ lệ đất xây dựng đô thị tăng dần nhưng vẫn đảm bảo quỹ đất cho rừng, hành lang xanh và không gian sinh thái.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Dương Đức Tuấn báo cáo về công tác quy hoạch

Mục tiêu đến năm 2035, Hà Nội trở thành đô thị “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”, giữ vai trò trung tâm kinh tế, giáo dục, y tế và đổi mới sáng tạo của khu vực. Đến năm 2045, Thủ đô phấn đấu ngang tầm các thành phố phát triển trong khu vực, và đến sau năm 2065 sẽ trở thành thành phố toàn cầu, có chất lượng sống và chỉ số hạnh phúc cao.

Không gian đô thị được tổ chức theo cấu trúc “đa tầng, đa cực, đa trung tâm”, với sông Hồng là trục cảnh quan - sinh thái - văn hóa chủ đạo. Thành phố sẽ phát triển theo mô hình “chùm đô thị hướng tâm” với 9 cực phát triển, 9 trung tâm lớn và 9 trục động lực.

Các tuyến vành đai 1 đến 5 cùng các hành lang Bắc - Nam, Đông - Tây tạo thành mạng lưới liên kết vùng đồng bộ, vừa bảo tồn khu vực nội đô lịch sử, vừa mở rộng không gian đô thị ra các khu vực vệ tinh.

"Đặc biệt, các không gian sinh thái dọc sông Đà, sông Hồng, sông Đuống và “Vòng cung xanh - tâm linh” phía Tây được xác định là trục phát triển văn hóa, du lịch và sinh thái trọng điểm", ông Dương Đức Tuấn nhấn mạnh.

Quy hoạch nhấn mạnh chuyển đổi từ tư duy “quy hoạch hàn lâm” sang “quy hoạch hành động”, trong đó hạ tầng giao thông đóng vai trò then chốt. Hà Nội dự kiến phát triển mạng lưới đường sắt đô thị dài khoảng 1.200km, bao gồm các tuyến liên vùng, metro, đường sắt nhẹ và hệ thống vận chuyển tự động.

Bên cạnh đó, thành phố đề ra 11 nhóm giải pháp đột phá như: phát triển đô thị theo mô hình TOD; xây dựng đô thị thông minh, xanh và bền vững; tái thiết đô thị có chọn lọc; phục hồi các dòng sông; chuyển đổi giao thông sang năng lượng sạch; xử lý rác thải phát điện; mở rộng hệ thống công viên và rừng đô thị; dự trữ quỹ đất chiến lược cho tương lai.

Quy mô ngân sách tăng mạnh, ưu tiên đầu tư hạ tầng chiến lược

Báo cáo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Lưu cho biết, giai đoạn 2021-2025, Hà Nội đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. GRDP năm 2025 đạt 8,16%, vượt mục tiêu đề ra; thu ngân sách tăng mạnh, tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Lưu báo cáo về tình hình tài chính, ngân sách

Các lĩnh vực thương mại, du lịch, xuất nhập khẩu và thu hút đầu tư đều phục hồi rõ nét. Giáo dục tiếp tục dẫn đầu cả nước, công tác y tế và an sinh xã hội được cải thiện. Hạ tầng đô thị được đẩy mạnh với nhiều dự án lớn, trong khi cải cách hành chính và chuyển đổi số giúp Hà Nội vươn lên dẫn đầu cả nước về chỉ số chuyển đổi số.

Giai đoạn 2026-2030, thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân khoảng 11%/năm, hướng tới mô hình tăng trưởng “hai con số”, dựa trên kinh tế số, kinh tế xanh và đổi mới sáng tạo.

Theo kế hoạch tài chính, tổng thu ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021-2025 đạt khoảng 2.287 nghìn tỷ đồng, vượt 25% kế hoạch. Trong đó, thu nội địa chiếm tỷ trọng chủ yếu, đạt gần 94%. Chi ngân sách đạt gần 589,4 nghìn tỷ đồng, với hơn 52% dành cho đầu tư phát triển - cho thấy ưu tiên rõ rệt cho hạ tầng và tăng trưởng dài hạn.

"Bước sang giai đoạn 2026-2030, tổng thu ngân sách dự kiến đạt khoảng 3.725 nghìn tỷ đồng, gấp hơn 2 lần giai đoạn trước. Tổng chi ngân sách địa phương khoảng 1.533 nghìn tỷ đồng, trong đó chi đầu tư phát triển chiếm hơn 56%", ông Nguyễn Xuân Lưu đánh giá.

Đáng chú ý, kế hoạch đầu tư công trung hạn dự kiến lên tới 864.682 tỷ đồng, tập trung vào các dự án trọng điểm như đường sắt đô thị, hạ tầng số, khoa học công nghệ, giáo dục và y tế. Khoảng 66% nguồn vốn sẽ được ưu tiên cho các lĩnh vực then chốt, có tính lan tỏa và dẫn dắt tăng trưởng.

Thành phố xác định sẽ đẩy mạnh cải cách hành chính, tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng, đồng thời huy động đa dạng nguồn lực, đặc biệt là hợp tác công - tư (PPP). Cơ cấu đầu tư sẽ được chuyển dịch mạnh sang hạ tầng chiến lược, kinh tế số và khoa học công nghệ. Đồng thời, kỷ luật tài chính và trách nhiệm người đứng đầu sẽ được siết chặt, gắn với hiệu quả đầu tư và tiến độ giải ngân.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, việc hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược đòi hỏi hệ thống chính trị Thủ đô phải thực sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực quản trị hiện đại và tư duy đổi mới.

Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm được xác định là “bản thiết kế chiến lược”, mở ra không gian phát triển mới và tạo lợi thế cạnh tranh cho Hà Nội trong kỷ nguyên mới. Thành phố cũng yêu cầu đảm bảo cân đối nguồn lực, gắn kết chặt chẽ giữa quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và mô hình tăng trưởng mới.

"Ngân sách Nhà nước sẽ đóng vai trò “vốn mồi”, dẫn dắt các nguồn lực xã hội, trong khi cấp cơ sở được tăng cường phân cấp để chủ động phát triển và phục vụ người dân tốt hơn", Bí thư thành ủy Hà Nội nhấn mạnh.