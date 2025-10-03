Ông Nguyễn Duy Ngọc: Biến giá trị văn hóa, lịch sử thành sức mạnh mềm để Hưng Yên phát triển

(VTC News) -

Nội dung trên được Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc đề cập khi phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, sáng 3/10.

Ông Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại đại hội.

Ông Nguyễn Duy Ngọc khẳng định, Đại hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mở ra một trang sử mới trong hành trình phát triển của vùng đất "địa linh nhân kiệt", nơi hội tụ truyền thống văn hiến, cách mạng và anh hùng. Đây không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại mà còn là mốc son khẳng định tầm vóc, khát vọng và quyết tâm vươn lên của Hưng Yên trong giai đoạn mới.

Cơ bản nhất trí với tầm nhìn chiến lược nêu trong báo cáo chính trị, ông Nguyễn Duy Ngọc gợi mở để Đại hội tiếp tục thảo luận sâu hơn, coi đây là nền tảng và động lực để hiện thực hóa khát vọng phát triển nhanh, bền vững.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho rằng việc thành lập tỉnh Hưng Yên mới mở rộng không gian phát triển, tạo thêm lợi thế, tiềm năng, cơ hội mới. Hưng Yên phải xác định rõ vai trò là cực tăng trưởng mới của vùng Đồng bằng sông Hồng, trung tâm công nghiệp công nghệ cao, đô thị thông minh và nông nghiệp sinh thái hiện đại, đi đầu cả nước về chuyển đổi số, phát triển xanh, cải cách hành chính.

"Việc hợp nhất 2 tỉnh Hưng Yên và Thái Bình không chỉ là cộng hưởng về tiềm năng kinh tế, mà còn là sự giao hòa, bồi đắp giá trị văn hóa, tinh thần. Phải biến những giá trị văn hóa, lịch sử trở thành động lực, nguồn lực nội sinh thúc đẩy phát triển, là sức mạnh mềm để Hưng Yên mới phát triển nhanh, bền vững, mang bản sắc riêng", ông Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh.

Về các công tác lớn, ông Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu tỉnh chuyển đổi mô hình phát triển, lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực.

Hưng Yên phải hướng tới trung tâm công nghiệp công nghệ cao, logistics, đô thị thông minh; đồng thời phát triển nông nghiệp theo hướng sinh thái, hữu cơ, hiện đại. Bên cạnh đó, tỉnh phải tạo đột phá trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, thực hiện chiến lược chuyển đổi số toàn diện trên cả ba trụ cột: chính quyền số, kinh tế số, xã hội số.

Ông Nguyễn Duy Ngọc lưu ý xây dựng và phát triển văn hóa - xã hội toàn diện, phát huy sức mạnh con người, truyền thống văn hiến, yêu nước và cách mạng của quê hương.

Hưng Yên cần bảo tồn, phát huy giá trị các di tích, không gian văn hóa như Phố Hiến, đền Trần, chùa Keo, đưa du lịch văn hóa - lịch sử trở thành ngành kinh tế quan trọng. Đồng thời, đổi mới giáo dục - đào tạo, gắn với nhu cầu thị trường lao động; phát triển y tế số, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế để phục vụ tốt hơn đời sống Nhân dân.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhấn mạnh yêu cầu xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện - đây là nhiệm vụ “then chốt” để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra.

Bên cạnh đó, tỉnh cần tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong công tác. Thực hiện nghiêm các nghị quyết, kết luận của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Theo ông Nguyễn Duy Ngọc, phải tăng cường kiểm tra, giám sát; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; kiên quyết, kiên trì phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, đặc biệt quan tâm làm tốt công tác phòng ngừa ngay từ cơ sở, từ sớm, từ xa, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành vi phạm nghiêm trọng.

Đặc biệt quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm - đây là vấn đề "then chốt của then chốt".

Tỉnh Hưng Yên cần quán triệt sâu sắc, đầy đủ các quy định Bộ Chính trị mới ban hành về công tác cán bộ, góp phần đổi mới toàn diện công tác cán bộ, từ tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng đến quy hoạch, đánh giá, sử dụng cán bộ. Bố trí 'đúng người, đúng việc', thực hiện 'có vào, có ra', 'có lên, có xuống' trong công tác cán bộ, kịp thời thay thế, điều chuyển cán bộ không đáp ứng yêu cầu công việc.

"Tiếp tục thực hiện nghiêm chủ trương bố trí cán bộ không phải là người địa phương của một số chức danh. Vấn đề này Bộ Chính trị đã có hướng dẫn, vừa rồi đã điều chuyển cơ bản các bí thư tỉnh ủy không phải là người địa phương, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra không phải người địa phương, công an, quân đội, sắp tới đây là thanh tra và một số chức danh khác", ông Nguyễn Duy Ngọc nói.

Một nội dung khác, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp theo các kết luận chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Đặc biệt, tăng cường năng lực toàn diện cho cấp xã bảo đảm thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ được giao, phục vụ người dân, doanh nghiệp thông suốt, hiệu quả.

Tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tăng cường cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, hướng tới khả năng cung ứng mọi dịch vụ công trên nền tảng số và không phụ thuộc vào địa giới hành chính.

Phục vụ người dân ngày càng tốt hơn với phương châm "lấy người dân làm trung tâm, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo" hiệu quả hoạt động của chính quyền.

Ông Nguyễn Duy Ngọc cũng yêu cầu tăng cường đại đoàn kết toàn dân, củng cố đồng thuận xã hội, không để xảy ra phân biệt "tỉnh này, tỉnh kia"; Phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, lắng nghe, giải quyết kịp thời nguyện vọng của Nhân dân.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, Đảng bộ Hưng Yên cần thấm nhuần sâu sắc tư tưởng "lấy dân làm gốc", đoàn kết, thống nhất, dọc ngang thông suốt, biến khát vọng thành hành động.