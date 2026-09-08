(VTC News) -

Trên mỗi trái cây nhập khẩu đều được dán tem kèm theo những con số nhỏ. Đây là mã PLU (Price Look-Up), giúp nhận diện loại nông sản và trong một số trường hợp cho biết phương thức canh tác.

Mã PLU trên hoa quả là gì?

PLU (viết tắt của “Price Look-Up”) là hệ thống mã gồm 4 hoặc 5 chữ số, thường được in trên tem nhỏ dán trực tiếp lên từng quả. Mã số này do Liên đoàn Tiêu chuẩn Sản phẩm nông nghiệp Quốc tế (IFPS) quản lý.

Trái cây nhập khẩu được dán tem kèm mã PLU. (Ảnh: Mentalfloss)

Mã PLU giúp dễ dàng nhận diện loại sản phẩm, đồng thời cung cấp một số thông tin về cách thức canh tác và nguồn gốc của trái cây. Mã PLU được chia thành 3 loại chính dựa trên số chữ số và chữ số đầu tiên.

Mã gồm 4 chữ số bắt đầu bằng 3 hoặc 4

Nếu tem trên trái cây nhập khẩu gồm 4 chữ số và bắt đầu bằng số 3 hoặc 4 (ví dụ: 4011, 3123) là trái cây được trồng theo phương pháp thông thường. Điều này đồng nghĩa với việc trong quá trình canh tác, người trồng có thể sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật.

Loại trái cây này thường có giá thành phải chăng, đa dạng về chủng loại và có sẵn ở hầu hết các siêu thị. Để đảm bảo an toàn, nên ngâm và rửa trái cây dưới vòi nước sạch trước khi sử dụng.

Mã 5 chữ số bắt đầu bằng số 9

Mã PLU gồm 5 chữ số và bắt đầu bằng số 9 (ví dụ: 94011) biểu thị trái cây được trồng theo phương pháp hữu cơ (organic).

Đây là trái cây được trồng theo phương pháp tự nhiên, không sử dụng phân bón hóa học hay thuốc trừ sâu tổng hợp, thân thiện với môi trường và an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng.

Mã 5 chữ số bắt đầu bằng số 9 cho biết trái cây trồng hữu cơ. (Ảnh: Instocklabels)

Trái cây hữu cơ thường an toàn hơn cho sức khỏe, ít dư lượng hóa chất và có hương vị tự nhiên. Tuy nhiên, trái cây hữu cơ thường có giá thành cao hơn so với trái cây thông thường, và không phải lúc nào cũng dễ tìm ở mọi nơi.

Mã 5 chữ số bắt đầu bằng số 8

Mã PLU gồm 5 chữ số bắt đầu bằng số 8 (ví dụ: 84011) cho biết trái cây là sản phẩm biến đổi gen (GMO - Genetically Modified Organism). Loại trái cây này được canh tác bằng cách sử dụng công nghệ biến đổi gen để tăng khả năng kháng sâu bệnh, cải thiện năng suất hoặc kéo dài thời gian bảo quản. Tuy nhiên, trái cây GMO hiện không phổ biến trên thị trường.

Cách chọn mua trái cây nhập khẩu an toàn

Bên cạnh việc đọc mã PLU, để chọn trái cây nhập khẩu chuẩn, sạch và an toàn, người mua cần chú ý một số điểm sau:

Kiểm tra tem

Ngoài mã PLU, tem dán trên trái cây còn có thông tin về quốc gia xuất xứ như USA, New Zealand, Úc... Nếu tem mờ hoặc rách, nên cân nhắc vì có thể là hàng kém chất lượng.

Chọn địa chỉ cung cấp uy tín

Nên mua trái cây tại đơn vị nhập khẩu chính ngạch, có chứng nhận kiểm dịch rõ ràng hoặc các siêu thị lớn để đảm bảo chất lượng.