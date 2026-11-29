(VTC News) -

Lúc 4h5 ngày 29/11, Tổ Cấp cứu đường không Bệnh viện Quân y 175 phối hợp với Binh đoàn 18 đưa bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp, biến chứng ngừng tuần hoàn, hô hấp từ đảo Thổ Chu về đất liền an toàn, trong điều kiện thời tiết mưa và bất lợi.

Bệnh nhân là N.T.V. (SN 1980, quê Quảng Ngãi), có tiền sử đái tháo đường típ 2 và rối loạn chuyển hóa lipid.

Trước đó, tối 27/11, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng đau ngực. Đến khoảng 10h45 ngày 28/11, cơn đau tức ngực trái trở nên dữ dội, người bệnh được đưa đến cấp cứu tại Bệnh xá Trung đoàn 152, đảo Thổ Chu. Thời điểm nhập viện, bệnh nhân tỉnh nhưng tiếp xúc chậm, da và niêm mạc tái nhợt, mạch 125 lần/phút, huyết áp 160/90 mmHg, nhịp thở 30 lần/phút, SpO₂ 90%.

Qua thăm khám và điện tâm đồ, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên. Dù được nhanh chóng triển khai điều trị, khoảng 10 phút sau, bệnh nhân đột ngột mất ý thức, ngừng tuần hoàn, hô hấp, điện tâm đồ ghi nhận vô tâm thu.

Người bệnh được bác sĩ thăm khám. (Ảnh: BVCC)

Các y, bác sĩ tại bệnh xá lập tức triển khai hồi sinh tim phổi nâng cao. Sau hơn 90 phút liên tục cấp cứu, ê-kíp giành lại được sự sống cho bệnh nhân. Đến 13h cùng ngày, tim bệnh nhân đập trở lại nhưng tri giác còn kém.

Đến 17h, bệnh nhân mở mắt, có đáp ứng khi gọi hỏi và kích thích. Tuy nhiên, người bệnh vẫn phải hỗ trợ hô hấp qua nội khí quản.

Trước diễn biến phức tạp, Bệnh viện Quân y 175 tổ chức hội chẩn trực tuyến với Bệnh xá Trung đoàn 152. Kết quả xác định bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên vùng sau dưới, Killip IV (mức độ nặng nhất trong phân loại Killip), giờ thứ 18, biến chứng ngừng tuần hoàn, hô hấp đã được hồi sinh tim phổi thành công.

Các bác sĩ đánh giá tiên lượng bệnh nhân rất nặng, nguy cơ tử vong cao do có thể xuất hiện các rối loạn nhịp tim nguy hiểm như nhịp nhanh thất, rung thất, dẫn đến ngừng tuần hoàn tái diễn. Ngoài ra, người bệnh còn đối mặt nguy cơ suy tim tiến triển sau nhồi máu cơ tim và tổn thương não do thời gian ngừng tuần hoàn kéo dài.

Các chuyên khoa Hồi sức, Nội tim mạch và Tim mạch can thiệp của Bệnh viện Quân y 175 phối hợp với Bệnh xá Trung đoàn 152 tiếp tục theo dõi, duy trì hồi sức tích cực tại chỗ, đồng thời đề xuất khẩn trương vận chuyển bệnh nhân bằng đường không về đất liền để can thiệp mạch vành và điều trị chuyên sâu.

Trực thăng xuyên đêm vượt thời tiết xấu đưa bệnh nhân về đất liền

Lúc 22h05 ngày 28/11 máy bay xuất phát từ sân bay Tân Sơn Nhất, tổ cấp cứu mang theo các trang thiết bị, phương tiện hồi sức chuyên sâu, sẵn sàng xử trí những tình huống phát sinh trong quá trình vận chuyển.

Thách thức của chuyến bay không chỉ nằm ở tình trạng nguy kịch của bệnh nhân mà còn do thời tiết xấu, có mưa. Với người bệnh nhồi máu cơ tim cấp vừa trải qua ngừng tuần hoàn, việc hạn chế ảnh hưởng của thay đổi áp suất khí quyển và nguy cơ tình trạng thiếu máu cơ tim tiến triển là những vấn đề chuyên môn cần đặc biệt lưu ý.

Bệnh nhân được vận chuyển về đất liền trong đêm. (Ảnh: BVCC)

Lúc 23h55 ngày 28/11, ngay khi tiếp cận bệnh nhân, Tổ Cấp cứu đường không Bệnh viện Quân y 175 phối hợp với các y, bác sĩ tại đảo tiếp tục điều trị sau hồi sinh tim phổi. Ê-kíp nhanh chóng kiểm soát hô hấp, duy trì an thần, theo dõi sát huyết động, sử dụng thuốc vận mạch để bảo đảm huyết áp và bổ sung thuốc chống đông theo chỉ định.

Theo Đại úy, bác sĩ Nguyễn Văn Nghĩa, Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, kíp trưởng kíp cấp cứu đường không Bệnh viện Quân y 175, dù bệnh nhân đã được hồi sinh tim phổi thành công tại đảo nhưng nguy cơ ngừng tuần hoàn tái diễn vẫn rất cao.

“Hai vấn đề quan trọng trong quá trình vận chuyển là kiểm soát rối loạn nhịp tim và duy trì chức năng co bóp của cơ tim. Vì vậy, ê-kíp liên tục theo dõi diễn biến sức khỏe, chủ động chuẩn bị các phương án xử trí biến chứng tim mạch có thể xảy ra”, BS Nghĩa cho biết.

Tình trạng tri giác của bệnh nhân sau thời gian ngừng tuần hoàn kéo dài cũng được đặc biệt quan tâm. Ê-kíp liên tục theo dõi diễn biến ý thức, hạn chế kích thích nhằm bảo vệ não cho người bệnh.

Vượt qua những khó khăn về thời tiết và thách thức chuyên môn, tổ bay cùng ê-kíp cấp cứu đường không Bệnh viện Quân y 175 đã đưa bệnh nhân về đến bệnh viện lúc 4h05 ngày 29/11.

Ngay sau khi hạ cánh, bệnh nhân được chuyển đến Khoa Cấp cứu, tiếp tục hồi sức tích cực, đánh giá tình trạng tim mạch, kiểm soát biến chứng và triển khai phương án điều trị chuyên sâu.