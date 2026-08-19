Cộng đồng mạng háo hức rủ nhau đến Dinh Độc Lập ‘xuyên không’ gặp Bác Hồ

(VTC News) -

Ngay khi chương trình “Trở về thời khắc thiêng liêng” chính thức mở cửa tại Dinh Độc Lập (phường Bến Thành, TP.HCM) sáng 19/8, những cuộc hẹn đã liên tục xuất hiện trên mạng xã hội.

Háo hức chờ trải nghiệm

Dưới các bài đăng trên những nền tảng mạng xã hội của Ban Tổ chức chương trình, nhiều người liên tục tag bạn bè, người thân, rủ nhau sắp xếp thời gian đến trải nghiệm.

Những vị khách đầu tiên trải nghiệm tại Dinh Độc Lập.

“Xếp lịch đi coi thôi”, tài khoản Hương Mai bình luận trên trang Facebook “Trở về thời khắc thiêng liêng” .

Người khác rủ bạn bè rất tự nhiên: “Ê lâu rồi tui với bạn chưa đi chơi, đi chương trình này không”. Có người chỉ cần hai chữ “đi không” cùng tên người bạn được tag vào cũng đủ để bắt đầu một cuộc hẹn.

Không chỉ rủ nhau, một số người đã lên kế hoạch cụ thể cho chuyến đi.

Tài khoản Nguyễn Phương Thúy tag người quen và đề nghị: “Thứ 4 dẫn tụi nhỏ đi buýt xem cái này đi Sương”.

Một người khác hồ hởi khi lịch trình vừa khớp với thời gian chương trình diễn ra: “Quá tuyệt vời, đúng sáng 21 mình có việc tại TP.HCM, chắc chắn sẽ tham gia bằng được”.

Những lời rủ giản dị ấy phần nào cho thấy sự quan tâm của cộng đồng mạng trước một trải nghiệm đặc biệt - đeo kính thực tế ảo (VR) tại Dinh Độc Lập để “xuyên không” về Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945, hòa vào biển người và chứng kiến Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập.

Bên cạnh những cuộc hẹn được lập ngay dưới phần bình luận, nhiều người bày tỏ sự phấn khởi khi hành trình “Trở về thời khắc thiêng liêng” chính thức đến TP.HCM.

“Chờ đón vô cùng! Hồi trước thấy tổ chức ở Hà Nội và Nghệ An, mình cũng mong chương trình sẽ đến thành phố mang tên Bác”, tài khoản Hồ Nhật Anh viết.

Mỗi bài đăng của Ban Tổ chức chương trình “Trở về thời khắc thiêng liêng” thu hút hàng nghìn lượt quan tâm, chia sẻ, bình luận của cộng đồng mạng.

Tài khoản Tiến Thắng để lại lời cảm ơn và mong muốn ngắn gọn: “Cảm ơn Ban Tổ chức, hy vọng chương trình sẽ thành công rực rỡ ở thành phố mang tên Bác”.

Còn Lương Võ Huy chia sẻ: “Lần này đồng bào miền Nam được trải nghiệm VR nghe Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, quá tuyệt vời”.

Một tài khoản khác nhận xét đây là “một chương trình đầy ý nghĩa, nhân văn”, kèm hàng loạt biểu tượng cờ đỏ sao vàng.

Sự háo hức còn thể hiện qua những câu hỏi liên tục về cách thức tham gia: “Cho mình xin cách thức tham gia với nha add ơi”. Một người khác đề nghị Ban tổ chức “cho mọi người biết cách tham gia như thế nào”.

Từ những bình luận rủ nhau “xếp lịch”, tìm người đi cùng đến câu hỏi về cách đăng ký, có thể thấy sự quan tâm không chỉ dừng ở việc theo dõi chương trình trên mạng xã hội. Nhiều người đã thực sự tính chuyện đến Dinh Độc Lập trong ba ngày sự kiện diễn ra.

Điều họ chờ đợi nằm sau chiếc kính VR là một Quảng trường Ba Đình của 81 năm trước.

Người dân xếp hàng từ sáng sớm 19/8 tại Dinh Độc Lập. (Ảnh: Lương Ý)

Cách thức đăng ký

“Trở về thời khắc thiêng liêng” sử dụng công nghệ thực tế ảo để tái hiện Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945.

Sau khi đeo kính, người tham gia được đặt vào không gian 3D của ngày Độc lập, quan sát dòng người trên quảng trường, nghe những âm thanh được tái hiện và chứng kiến khoảnh khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập.

Thay vì chỉ nhìn lịch sử qua ảnh hay những thước phim tư liệu, người xem có thể quan sát không gian xung quanh và tương tác, tạo cảm giác như đang đứng giữa sự kiện lịch sử.

Trước khi đến TP.HCM, chương trình đã được tổ chức tại Hà Nội, Quảng Ninh và Nghệ An. Ở những chặng trước, trải nghiệm thu hút đông đảo người dân, trong đó có nhiều gia đình đưa trẻ nhỏ đến tham gia.

Từ ngày 19/8, cuộc “xuyên không” ấy sẽ bắt đầu tại Dinh Độc Lập.

Các bạn trẻ phấn khởi khi được “trở về” Ba Đình năm 1945 gặp Bác Hồ.

Chương trình phục vụ công chúng từ 8h đến 18h trong ba ngày 19-21/8, hoàn toàn miễn phí. Người dân đăng ký trực tiếp với Ban Tổ chức tại cổng chính Dinh Độc Lập, số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, TP.HCM.

Người tham gia cần mang CCCD hoặc sử dụng VNeID để kiểm tra thông tin. Sau khi đăng ký, mỗi người nhận sticker có số thứ tự và xếp hàng theo sự điều tiết của Ban Tổ chức. Mỗi lượt gồm 20 người, thời gian trải nghiệm khoảng 5 phút.

Do ngày 19/8 là ngày khai mạc, dự kiến lượng khách tập trung đông, Ban Tổ chức khuyến khích người dân lựa chọn ngày 20 hoặc 21/8 để thuận tiện hơn khi tham gia.