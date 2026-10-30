(VTC News) -

Ngày 30/10, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng ký công văn yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và UBND các xã, phường, đặc khu thực hiện việc cung cấp thông tin, số liệu phục vụ đánh giá, xếp loại chất lượng hằng tháng đối với Chủ tịch UBND cấp xã.

Đà Nẵng đánh giá, xếp loại hằng tháng Chủ tịch UBND cấp xã.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý và các tiêu chí kèm theo công văn để báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch UBND cấp xã. Thông tin, số liệu cung cấp phải cụ thể, chính xác, gắn với từng tiêu chí; làm rõ kết quả thực hiện trong tháng và mức độ hoàn thành so với yêu cầu, nhiệm vụ hoặc chỉ tiêu, kế hoạch được giao.

Quy trình đánh giá được thực hiện hằng tháng. Chủ tịch UBND cấp xã tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, gửi Sở Nội vụ chậm nhất ngày 25 hằng tháng. Cùng thời hạn này, các sở, ban, ngành thành phố cung cấp kết quả thực hiện nhiệm vụ đối với Chủ tịch UBND cấp xã theo các tiêu chí.

Trên cơ sở báo cáo tự đánh giá và thông tin, số liệu do các cơ quan, đơn vị cung cấp, Sở Nội vụ có trách nhiệm tham mưu nội dung đánh giá, xếp loại chất lượng hằng tháng; lấy ý kiến lãnh đạo UBND thành phố theo địa bàn, lĩnh vực phụ trách trước khi hoàn chỉnh, báo cáo Chủ tịch UBND thành phố xem xét, quyết định. Thời hạn hoàn thành chậm nhất ngày 28 hằng tháng. Riêng kỳ đánh giá tháng 10/2026, Chủ tịch UBND cấp xã và các sở, ban, ngành gửi kết quả về Sở Nội vụ chậm nhất ngày 30/10/2026.

Chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm về nội dung và thời hạn báo cáo tự đánh giá; trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc hoặc yếu tố khách quan ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nhiệm vụ phải báo cáo, giải trình cụ thể để Sở Nội vụ tổng hợp, báo cáo lãnh đạo UBND thành phố xem xét, cho ý kiến.

Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Nội vụ làm đầu mối chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tham mưu đánh giá, đề xuất xếp loại chất lượng hằng tháng đối với Chủ tịch UBND cấp xã, bảo đảm toàn diện, khách quan, đúng kết quả thực hiện nhiệm vụ và trách nhiệm của người đứng đầu. Đồng thời, chủ động phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy thống nhất mốc thời gian đánh giá với cấp ủy đảng.