Xử phạt chủ đầu tư, nhà thầu dự án A&T Saigon Reveside 220 triệu đồng

(VTC News) -

Chiều 1/10, tại buổi họp báo Cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế, xã hội trên địa bàn TP.HCM, đại diện Sở Xây dựng TP.HCM cho biết, đơn vị này đã ra 2 quyết định xử phạt hành chính đối với chủ đầu tư và nhà thầu xây dựng dự án A&T Saigon Reveside (phường Bình Hòa, TP.HCM).

Đại diện Sở Xây dựng TP.HCM chia sẻ tại buổi họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế, xã hội trên địa bàn. (Ảnh: Đại Việt)

Cụ thể, chủ đầu tư dự án là Công ty CP Đầu tư Phát triển đô thị A&T Bình Dương (A&T Group) bị xử phạt hành chính 110 triệu đồng. Nhà thầu thi công dự án là Công ty CP Xây dựng CDC bị xử phạt hành chính 110 triệu đồng. Sở Xây dựng đã gửi văn bản xử phạt về UBND phường Bình Hòa để thực hiện quyết định xử phạt.

Trong tháng 9/2026, Sở Xây dựng TP.HCM đã phối hợp cùng UBND phường Bình Hòa kiểm tra thực địa, làm việc với chủ đầu tư và nhà thầu của dự án A&T Saigon Reveside. Theo khảo sát, quá trình thi công dự án đã gây lún, nứt 35 căn nhà tại khu vực đường Vĩnh Phú 20 và Vĩnh Phú 22, phường Bình Hòa.

Công trình được triển khai theo giấy phép xây dựng số 3706/GPXD ngày 27/6/2025, do Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương cấp trước khi sáp nhập.

Sở Xây dựng TP.HCM đã lập Biên bản vi phạm hành chính số 000420/BB-VPHC đối với chủ đầu tư và Biên bản số 000421/BB-VPHC đối với nhà thầu. Nội dung vi phạm được ghi nhận là tổ chức thi công không đúng biện pháp đã được phê duyệt, không bảo đảm an toàn cho công trình liền kề, gây lún, nứt công trình lân cận.

Chủ đầu tư và nhà thầu thi công dự án A&T Saigon Reveside bị xử phạt tổng cộng 220 triệu đồng. (Ảnh: Đ.V)

Đại diện chủ đầu tư và nhà thầu cam kết phối hợp với các hộ bị ảnh hưởng để thống nhất phương án bồi thường thiệt hại trước ngày 10/10/2026. Sở Xây dựng yêu cầu hai doanh nghiệp thực hiện đầy đủ biện pháp bảo đảm an toàn trong quá trình thi công và khẩn trương liên hệ với người dân để thực hiện cam kết.

Sở Xây dựng TP.HCM cũng đề nghị các bên thống nhất thuê một đơn vị độc lập, có đủ năng lực, để kiểm định công trình; xác định nguyên nhân, đánh giá mức độ ảnh hưởng và đề xuất giải pháp khắc phục. Kết quả kiểm định là căn cứ quan trọng để làm rõ tình trạng từng căn nhà và phương án xử lý.

Được biết, Dự án A&T Saigon Riverside có quy mô gần 7.400 m², gồm 2 tòa tháp cao 40 tầng với gần 1.000 căn hộ.