Công ty Chứng khoán Mirae Asset bị xử phạt 700 triệu đồng

(VTC News) -

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty CP Chứng khoán Mirae Asset. Công ty này có trụ sở tại Tòa nhà Le Meridien, số 3C Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn, TP.HCM.

Công ty Chứng khoán Mirae Asset vi phạm nhiều quy định về báo cáo, giao dịch. (Ảnh: Đ.V)

Cụ thể, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt Mirae Asset 250 triệu đồng do có hành vi không đảm bảo các thông tin trong hồ sơ chào bán hoặc phát hành trái phiếu riêng lẻ có đầy đủ các nội dung theo quy định phải có trong hồ sơ Bản công bố thông tin (CBTT) trước đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ của 2 tổ chức phát hành gồm Công ty TNHH Flamingo Hải Tiến (Bản CBTT ngày 25/10/2024) và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (Bản CBTT ngày 18/11/2024).

Phạt Mirae Asset 150 triệu đồng do có hành vi Báo cáo có nội dung sai lệch (Công ty tính giá trị rủi ro thị trường của một số mã cổ phiếu chưa chính xác tại Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính kiểm toán năm 2024 và bán niên soát xét năm 2025).

Phạt 125 triệu đồng do có hành vi cho khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua hiện có trên tài khoản giao dịch ký quỹ của khách hàng (tại một số thời điểm, công ty giải ngân cho vay giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua trên tài khoản giao dịch ký quỹ của khách hàng).

Phạt tiền 60 triệu đồng do có hành vi vi phạm quy định về chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ (tại một số thời điểm, công ty giải ngân ký quỹ cho khách hàng mua một số mã chứng khoán không nằm trong danh sách chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ).

Phạt 60 triệu đồng do có hành vi Báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Phạt 55 triệu đồng do công ty có hành vi công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật (tại Báo cáo tài chính giữa niên độ 2025, Công ty ghi nhận giao dịch phát sinh với công ty mẹ Mirae Asset Securities (HK) Limited gồm: Phí bảo lãnh cho các khoản đi vay (36.102.979.596 đồng).

Tuy nhiên Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 2025 không ghi nhận giao dịch này là giao dịch với người liên quan).

Tổng số tiền phạt đối với Mirae Asset là 700 triệu đồng.

Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, biện pháp khắc phục hậu quả đối với Mirae Asset là buộc phải báo cáo thông tin chính xác đối với hành vi vi phạm báo cáo có nội dung sai lệch, theo quy định hiện hành.