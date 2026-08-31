Xem trực tiếp vòng loại U20 châu Á có U20 Việt Nam trên kênh nào?

(VTC News) -

Tại vòng loại U20 châu Á 2027, đội tuyển U20 Việt Nam tham dự bảng C cùng CHDCND Triều Tiên, Iran và Palestine. Vòng loại diễn ra từ ngày 31/8 đến 6/9 tại sân vận động Việt Trì (Phú Thọ). Các trận đấu có sự tham gia của U20 Việt Nam được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của TV360.

Khán giả xem trực tiếp các trận đấu của U20 Việt Nam trên điện thoại hoặc máy tính có thể tải ứng dụng trên App Store, Google Play hoặc truy cập trực tiếp website của hệ thống truyền hình trực tuyến TV360.

Xem trực tiếp U20 Việt Nam tại vòng loại U20 châu Á 2027 trên kênh nào?

Theo thông tin bản quyền hiện tại, các trận đấu của Việt Nam tại vòng loại U20 châu Á 2027 được phát sóng tại Việt Nam trên hệ thống của TV360. Ngoài cách truyền thống, khán giả xem trực tiếp vòng loại U20 châu Á 2027 có thể sử dụng các nền tảng truyền hình trực tuyến của TV360.

Đội tuyển U20 Việt Nam có chuyến đi sang Nhật Bản tập huấn, chuẩn bị cho Vòng loại U20 châu Á 2027. (Ảnh: VFF)

Link xem trực tiếp U20 Việt Nam tại vòng loại U20 châu Á 2027 được cập nhật trên nền tảng phát sóng chính thức TV360. Khán giả nên theo dõi trận đấu qua các kênh hợp pháp để bảo đảm chất lượng hình ảnh, âm thanh và bình luận tiếng Việt.

Link TV360 trực tiếp bóng đá U20 Việt Nam tại vòng loại U20 châu Á (copy và dán vào trình duyệt web): https://tv360.vn/

Lịch thi đấu của U20 Việt Nam tại vòng loại U20 châu Á 2027

Thông tin U20 Việt Nam tại vòng loại U20 châu Á 2027

U20 Việt Nam bước vào hành trình tại vòng loại U20 châu Á 2027 bằng cuộc đối đầu U20 Triều Tiên lúc 19h ngày 31/8 trên sân Việt Trì. Đây được xem là thử thách đáng kể với thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi khi đối thủ sở hữu nền tảng thể lực tốt, lối chơi kỷ luật và tổ chức chặt chẽ.

Được thi đấu trên sân nhà là lợi thế để U20 Việt Nam hướng tới một khởi đầu thuận lợi. Trong bảng đấu còn có U20 Iran và U20 Palestine, từng điểm số đều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cục diện cạnh tranh suất đi tiếp. Vì vậy, nếu vượt qua U20 Triều Tiên ở trận ra quân, đội chủ nhà không chỉ chiếm ưu thế ban đầu mà còn có thêm động lực trước hai lượt trận tiếp theo.

Trước giải đấu, U20 Việt Nam có chuyến tập huấn tại Nhật Bản, tập trung cải thiện nền tảng thể lực, vận hành chiến thuật và đánh giá lực lượng. Trở về nước, thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi tiếp tục tập luyện tại Phú Thọ, đồng thời làm quen sân bãi và điều kiện thi đấu tại Việt Trì.