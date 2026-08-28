U20 Việt Nam được tiếp sức trước vòng loại U20 châu Á 2026

(VTC News) -

Theo đó, Viettel Telecom sẽ là nhà tài trợ chính cho bảng C vòng loại U20 châu Á 2026. Bảng C diễn ra từ ngày 31/8 đến 6/9 tại sân vận động Việt Trì (Phú Thọ). Theo kết quả bốc thăm, U20 Việt Nam nằm ở bảng C cùng với U20 Triều Tiên, U20 Iran và U20 Palestine. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm để xếp hạng.

VFF công bố nhà tài trợ cho vòng loại U20 châu Á 2026.

Phát biểu tại sự kiện, bà Nguyễn Thanh Hà - Phó Tổng Thư ký VFF cho biết bóng đá trẻ giữ vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển lâu dài của bóng đá Việt Nam.

“Bóng đá trẻ luôn là nền tảng phát triển bền vững, công tác đào tạo trẻ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mang tính chiến lược. Những năm qua, VFF không ngừng nỗ lực tạo ra sân chơi cho bóng đá trẻ, góp phần giúp bóng đá trẻ từng bước phát triển”, bà Nguyễn Thanh Hà chia sẻ.

Theo thỏa thuận, TV360 là đơn vị phát sóng trọn vẹn các trận đấu bảng C. Người hâm mộ có thể theo dõi giải đấu trên ứng dụng TV360 và các kênh truyền thông chính thức của VFF.

Vòng loại U20 châu Á 2027 là một trong những giải đấu quan trọng trong quá trình tuyển chọn và tích lũy kinh nghiệm cho lứa cầu thủ trẻ Việt Nam. Việc tổ chức bảng C trên sân nhà cũng tạo điều kiện để U20 Việt Nam có sự chuẩn bị thuận lợi trước khi bước vào các trận đấu chính thức.

Đội đứng nhất ở mỗi bảng cùng với 7 trong số 8 đội đứng nhì có thành tích tốt nhất sẽ giành vé dự vòng chung kết U20 châu Á 2027.