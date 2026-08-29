U20 Việt Nam bổ sung cầu thủ vừa vô địch ASEAN Cup 2026

U20 Việt Nam đang trong những ngày chuẩn bị cuối cùng trước vòng loại U20 châu Á 2027. Trong những diễn biến mới nhất, HLV Yutaka Ikeuchi đã quyết định bổ sung cầu thủ vừa vô địch ASEAN Cup 2026, trung vệ Đinh Quang Kiệt vào danh sách thi đấu vòng loại U20 châu Á 2027.

Đinh Quang Kiệt (số 4). (Ảnh: Dương Thuật)

Đây là sự tăng cường hợp lý khi Quang Kiệt vừa có những trải nghiệm lịch sử cùng ĐT Việt Nam tại ASEAN Cup 2027. Sự tích lũy này sẽ giúp hàng thủ U20 Việt Nam được tăng cường đáng kể ở giải đấu tới.

Đinh Quang Kiệt năm nay mới 19 tuổi, là cầu thủ trẻ nhất trong thành phần ĐT Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026. Trung vệ cao 1m95 đã được HLV Kim Sang Sik đưa vào sân thi đấu trong trận ĐT Việt Nam thắng Malaysia 2-0 ở bán kết lượt về.

Theo kế hoạch, U20 Việt Nam sẽ tiếp tục tập luyện tại Phú Thọ trong những ngày tới để hoàn thiện khâu chuẩn bị trước khi bước vào vòng loại U20 châu Á 2027. Đội tuyển sẽ có trận ra quân gặp U20 Triều Tiên vào ngày 31/8 trên sân vận động Việt Trì. Sau đó, U20 Việt Nam lần lượt đối đầu U20 Palestine ngày 3/9 và U20 Iran ngày 6/9.