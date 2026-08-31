Tuyển thủ Quốc gia cùng U20 Việt Nam đấu vòng loại U20 châu Á 2027

(VTC News) -

Ngày 31/8, huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi chốt danh sách 23 cầu thủ U20 Việt Nam tham dự bảng C Vòng loại U20 châu Á 2027, được tổ chức tại sân Việt Trì (Phú Thọ).

Lực lượng được nhà cầm quân người Nhật Bản lựa chọn chủ yếu là những cầu thủ đã trải qua quá trình tập trung, tập huấn cùng đội tuyển thời gian qua. Đáng chú ý, Đinh Quang Kiệt vừa cùng ĐT Việt Nam giành chức vô địch ASEAN Cup 2026. Nguyễn Lê Phát thi đấu tốt và được xem là hạt nhân của U23 Việt Nam.

Cả hai vẫn đủ tuổi khoác áo U20 Việt Nam và được kỳ vọng tăng thêm chất lượng cho đội hình tại vòng loại.

Ở hàng phòng ngự, đội trưởng Nguyễn Quốc Khánh tiếp tục là một trong những nhân tố quan trọng. HLV Yutaka Ikeuchi còn có những lựa chọn như Lê Huy Việt Anh, Lê Tấn Dũng, Phan Đình Bách và Bùi Duy Đăng, bên cạnh các cầu thủ đã được kiểm nghiệm trong quá trình chuẩn bị.

Danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng loại U20 châu Á 2027. (Ảnh: VFF)

Khu trung tuyến có sự phục vụ của Trần Gia Hưng, Đậu Hồng Phong, Nguyễn Văn Khánh, Trần Hoàng Khanh, Đào Quang Anh và Nguyễn Lê Phát. Phần lớn trong số này đã có thời gian dài tập luyện cùng đội, qua đó tương đối quen thuộc với yêu cầu chiến thuật của ban huấn luyện.

Trên hàng công, những cái tên như Hoàng Trọng Duy Khang, Hoàng Công Hậu, Nguyễn Văn Bách, Trần Gia Bảo, Nguyễn Thiên Phú và Nguyễn Trọng Đức Vũ được trao cơ hội. Nhiều cầu thủ trong nhóm này từng được HLV Yutaka Ikeuchi thử nghiệm ở các trận đấu tập trong chuyến tập huấn tại Nhật Bản, qua đó có thêm sự chuẩn bị trước khi bước vào giải đấu chính thức.

U20 Việt Nam bắt đầu hành trình tại bảng C bằng cuộc chạm trán U20 CHDCND Triều Tiên ngày 31/8. Đến ngày 3/9, đội chủ nhà gặp U20 Palestine trước khi khép lại vòng bảng bằng trận đấu với U20 Iran ngày 6/9.

Với lợi thế được thi đấu trên sân nhà cùng lực lượng đã có thời gian chuẩn bị và cọ xát, thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi đặt mục tiêu cạnh tranh suất góp mặt tại Vòng chung kết U20 châu Á 2027.