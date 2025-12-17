Xe lu mất phanh trôi tự do, tông tử vong người phụ nữ đi bộ trên đường

Ngày 17/12, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an xã Bình Tân và các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ vụ tai nạn hi hữu.

Sự việc xảy ra trên tuyến đường liên xã thuộc ấp Long Hưng 2, xã Bình Tân, tỉnh Đồng Nai (trước đây là xã Long Hưng, huyện Phú Riềng, Bình Phước).

Khu vực xảy ra vụ tai nạn. (Ảnh: T.T)

Theo thông tin ban đầu, vào chiều 16/12, tài xế Trần Trí Tài (19 tuổi, ngụ tại Đồng Nai) điều khiển xe lu đang dừng trên đường liên xã ở ấp Long Hưng 2, xã Bình Tân.

Chiếc xe bất ngờ mất phanh, tuột dốc lao với tốc độ cao. Thời điểm này, bà H.T.L (75 tuổi, ngụ xã Bình Tân) đang đi bộ bên lề đường đã bị xe lu tông trúng dẫn đến tử vong.

Sau đó, chiếc xe tiếp tục lao về phía trước tông trúng cổng nhà của một người dân sát bên đường, làm hư hỏng một số tài sản. Diễn biến vụ việc cũng được camera an ninh ghi lại.

Cơ quan chức năng sau đó đã tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.