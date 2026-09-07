Xu hướng robot gia dụng mở rộng khỏi phạm vi căn phòng

(VTC News) -

Một trong những giới hạn lớn nhất của thế hệ robot truyền thống là khả năng thích ứng với không gian phân tầng.

Để giải quyết rào cản này, tại IFA 2026, các nhà sản xuất bắt đầu trình diễn những mẫu robot có cơ chế khung gầm nâng hạ thông minh cùng hệ thống chân cơ học đã đủ “độ chín” để ứng dụng thực tế, nhờ đó thiết bị có thể tự nâng thân máy để vượt bậc thềm có độ cao từ 4 cm đến 8,5 cm.

Bên cạnh đó, các hướng nghiên cứu cấu trúc sinh học nhiều chân đang mở ra khả năng leo cầu thang, trong khi mô hình phối hợp đa tác nhân - kết hợp giữa một robot chủ dọn tải nặng và robot phụ mỏng nhẹ xử lý khu vực gầm thấp - bắt đầu hình thành quy chuẩn vận hành mới.

Bên cạnh cải tiến cơ khí, kiến trúc xử lý dữ liệu cũng chuyển dịch mạnh mẽ từ điện toán đám mây sang điện toán biên. Nhằm loại bỏ nguy cơ rò rỉ hình ảnh sinh hoạt riêng tư, các trung tâm xử lý dữ liệu tương thích chuẩn kết nối Matter hiện tích hợp mô hình thị giác lớn (VLA/VLM) chạy trực tiếp trên phần cứng cục bộ.

Robot gia dụng không còn gói gọn ở không gian căn phòng, mà bắt đầu đóng góp nhiều hơn ở các không gian sống khác tại mỗi gia đình.

Năng lực xử lý tại biên cho phép robot nhận diện chướng ngại vật siêu nhỏ từ 2 mm theo thời gian thực mà không cần tải dữ liệu hình ảnh lên máy chủ bên ngoài. Kết hợp cùng nắp trập vật lý cho camera và cơ chế lưu trữ nội bộ, an toàn thông tin cá nhân đã trở thành điều kiện kỹ thuật bắt buộc trên các thiết bị gia dụng thông minh hiện nay.

Mở rộng hệ sinh thái làm sạch đa không gian

Không gian phục vụ của robot gia đình không còn giới hạn ở sàn nhà mà đang mở rộng liên hoàn sang bề mặt kính, nệm ngủ, sân vườn và lòng hồ bơi. Tại IFA 2026, bức tranh tự động hóa toàn diện này được thể hiện rõ qua loạt giải pháp thực tế của Ecovacs.

Ở mảng làm sạch sàn truyền thống, dòng Deebot X12S OmniCyclone ứng dụng công nghệ con lăn Ozmo Roller 3.0 với cơ chế tạo áp lực chà và tự giặt liên tục trong suốt chu trình hoạt động để chống lan vết bẩn.

Thống kê từ nhà sản xuất cho thấy tính từ tháng 9/2024 đến tháng 7/2026, sản lượng xuất xưởng toàn cầu của các dòng máy trang bị con lăn rửa tự động này đã vượt mốc 2,8 triệu đơn vị.

Ông David Qian, CEO Ecovacs Robotics, chia sẻ tại sự kiện IFA 2026.

Trên các bề mặt đứng, phân khúc robot lau kính ghi nhận sự nâng cấp với dòng Winbot W3 Omni, tích hợp trạm sạc tự giặt khăn nhằm hạn chế thao tác thủ công.

Số liệu từ công ty nghiên cứu thị trường IDC cho biết dòng thiết bị này hiện có mặt tại hơn 1,5 triệu hộ gia đình. Ra đến khu vực ngoài trời, dòng robot cắt cỏ Goat T Series sử dụng hệ thống điều hướng HoloScope 360 Dual-LiDAR cùng lưỡi cắt sát mép viền, hiện đã xử lý diện tích cỏ tích lũy tương đương 1,4 tỷ m2 trên toàn cầu.

Đối với khu vực ẩm ướt (như hồ bơi), các nhà sản xuất cũng cho ra đời mẫu robot tự hành làm sạch đáy và thành hồ bơi mà không cần hệ thống dây nối phức tạp.

Để đưa công nghệ vào nhiều kịch bản sử dụng mà vẫn kiểm soát được chi phí nghiên cứu, doanh nghiệp áp dụng phương pháp nền tảng hóa.

Ông David Qian, Giám đốc điều hành Ecovacs Robotics, cho biết công ty tái sử dụng khoảng 80% nền tảng công nghệ cốt lõi (như cảm biến, thuật toán dẫn đường, điều khiển chuyển động và quản lý năng lượng), đồng thời dành 20% còn lại để tùy biến theo môi trường làm việc đặc thù của từng sản phẩm.

Trong nửa đầu năm 2026, Ecovacs đã chi hơn 82,5 triệu USD cho hoạt động R&D, duy trì hơn 900 kỹ sư và sở hữu hơn 3.100 bằng sáng chế.

Kết quả kinh doanh cho thấy chiến lược đa dạng hóa sản phẩm đang phát huy hiệu quả thương mại: sản lượng cung ứng robot dịch vụ toàn cầu của hãng tăng 44,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó doanh thu từ các ngành hàng mới (lau kính, cắt cỏ, vệ sinh hồ bơi) tại thị trường quốc tế tăng 75,1%.

Đáng chú ý, thị trường quốc tế lần đầu tiên đóng góp 51% vào tổng doanh thu của doanh nghiệp này trong quý II/2026, mở rộng sự hiện diện tới hơn 38 triệu hộ gia đình tại gần 180 thị trường.