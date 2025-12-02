Tăng tốc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với đổi mới sáng tạo

(VTC News) -

Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là một yêu cầu khách quan, là lựa chọn chiến lược, là ưu tiên hàng đầu để phát triển kinh tế nhanh, bền vững trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Tuy nhiên, để không bỏ lỡ cơ hội “vươn mình” trong làn sóng chuyển đổi toàn cầu, Việt Nam cần một lực lượng nhân lực đủ mạnh, đủ nhanh và đủ tầm. Việc tăng tốc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về công nghệ thông tin và truyền thông, trí tuệ nhân tạo, vi mạch bán dẫn, công nghệ sinh học… chính là giải pháp mang tính nền tảng và cấp thiết để Việt Nam bắt kịp, tiến cùng và có thể đi trước trong một số lĩnh vực chiến lược.