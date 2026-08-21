(VTC News) -

Nhà mái Nhật 1 tầng 7x12m có diện tích xây dựng khoảng 84m², phù hợp với gia đình từ 3-5 thành viên. Mái Nhật có độ dốc vừa phải, các lớp mái mở rộng theo kiểu giật cấp, tạo vẻ cân đối và thanh thoát.

Diện tích 7x12m thuận lợi để bố trí phòng khách, bếp - phòng ăn, 2-3 phòng ngủ và khu vệ sinh.

Cách tính chi phí xây nhà mái Nhật 7x12m

Chi phí xây nhà thường được áp dụng theo công thức:

Tổng chi phí = Tổng diện tích xây dựng quy đổi × Đơn giá xây dựng/m².

Trong đó, tổng diện tích xây dựng gồm diện tích sàn, phần mái, móng nhà theo hệ số quy đổi. Thông thường, móng băng tính khoảng 50% diện tích sàn, móng cọc tính từ 20-40% diện tích sàn. Mái Nhật thường tính 50-70% diện tích sàn.

Mẫu nhà mái Nhật 1 tầng. (Ảnh minh họa: AI)

Với nhà mái Nhật 1 tầng 7x12m, sử dụng móng cọc, diện tích xây dựng tham khảo như sau:

Diện tích sàn tầng 1: 84 x 100% = 84m²

Diện tích móng: 84 x 40% = 33,6m²

Diện tích mái Nhật: 84 x 70% = 58,8m²

Tổng diện tích xây dựng quy đổi tính chi phí: 176,4m²

Các hệ số chỉ mang tính tham khảo; thực tế phụ thuộc bản vẽ kết cấu, loại móng và phương án mái.

Chi phí xây nhà 1 tầng mái Nhật 7x12m bao nhiêu tiền?

Trên thị trường, một số đơn vị thi công đưa ra mức giá tham khảo từ 3,3 - 4,3 triệu đồng/m² đối với phần thô và khoảng 5 - 8 triệu đồng/m² đối với xây trọn gói, tùy thiết kế, vật liệu và khu vực.

Nếu áp dụng đơn giá xây phần thô 3,7 triệu đồng/m², chi phí xây nhà mái Nhật 1 tầng 7x12m ước tính:

176,4m² x 3,7 triệu đồng/m² = 652.680.000 đồng

Với đơn giá xây trọn gói 7,8 triệu đồng/m², chi phí xây nhà mái Nhật 1 tầng 7x12m ước tính:

176,4m² x 7,8 triệu đồng/m² = 1.375.920.000 đồng

Lưu ý, các mức trên là dự toán tham khảo, không phải đơn giá cố định áp dụng cho mọi công trình. Nếu lựa chọn vật liệu cao cấp, cửa lớn, hệ thống điện nước hiện đại, sân vườn và nội thất tốt, chi phí có thể vượt 1,37 tỷ đồng.