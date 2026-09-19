Xây nhà mái Nhật 60m² 2 phòng ngủ khoảng bao nhiêu tiền?

(VTC News) -

Với diện tích sàn 60m², mẫu nhà mái Nhật 2 phòng ngủ thường được thiết kế theo hướng tối ưu công năng, gồm phòng khách, bếp - ăn, 2 phòng ngủ và 1-2 nhà vệ sinh. Nếu bố trí hợp lý, căn nhà vẫn đảm bảo sự thông thoáng, thuận tiện sinh hoạt.

Đặc điểm của nhà mái Nhật 60m² 2 phòng ngủ

Nhà mái Nhật đặc trưng bởi hệ mái có độ dốc vừa phải, các mặt mái mở rộng theo nhiều hướng và tạo cảm giác cân đối. Thiết kế này mang lại vẻ đẹp thanh thoát, hiện đại, đồng thời giúp thoát nước mưa nhanh, hạn chế tình trạng thấm dột, phù hợp với điều kiện khí hậu nóng ẩm tại Việt Nam.

Với diện tích 60m², nhà mái Nhật thường thiết kế với hình khối gọn gàng, ít chi tiết phức tạp. 2 phòng ngủ thường được bố trí về một phía để tăng tính riêng tư, trong khi phòng khách kết nối với khu vực bếp - ăn giúp tiết kiệm diện tích.

Xây nhà mái Nhật 60m² 2 phòng ngủ hết bao nhiêu tiền?

Chi phí xây nhà thường áp dụng theo công thức:

Tổng chi phí = Tổng diện tích xây dựng quy đổi × Đơn giá/m²

Trong đó, tổng diện tích xây dựng bao gồm diện tích sàn, phần móng và mái theo hệ số quy đổi. Thông thường, móng băng tính khoảng 50% diện tích sàn; móng cọc tính khoảng 20-40% diện tích sàn. Mái Nhật tính khoảng 50-70% diện tích sàn.

Nhà mái Nhật 1 tầng. (Ảnh minh họa: AI)

Với nhà mái Nhật xây trên khu đất 60m², quy mô 1 tầng, sử dụng móng băng, diện tích xây dựng tham khảo như sau:

Diện tích sàn tầng 1: 60m² x 100% = 60m²

Diện tích móng: 60m² x 50% = 30m²

Diện tích mái Nhật: 60m² x 60% = 36m²

Tổng diện tích xây dựng quy đổi tính chi phí là 126m²

Trên thị trường, đơn giá xây phần thô khoảng 3,3-4,5 triệu đồng/m², còn xây trọn gói khoảng 5-8 triệu đồng/m², tùy tiêu chuẩn vật tư và khu vực.

Nếu đơn giá xây phần thô 4 triệu đồng/m², chi phí xây nhà mái Nhật 60m² 2 phòng ngủ ước tính:

126m² x 4 triệu đồng/m² = 504 triệu đồng

Với đơn giá xây trọn gói 7,5 triệu đồng/m², chi phí xây nhà mái Nhật 60m² 2 phòng ngủ ước tính:

126m² x 7,5 triệu đồng/m² = 945 triệu đồng

Tuy nhiên, trên đây chỉ là mức chi phí tham khảo, chi phí xây nhà mái Nhật 60m² 2 phòng ngủ thực tế có thể chênh lệch đáng kể tùy theo điều kiện thi công, vật liệu hoàn thiện, hồ sơ kết cấu, phương án móng...