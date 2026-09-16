Xây nhà mái Nhật 2 tầng 120m² có gara ô tô bao nhiêu tiền?

(VTC News) -

Với diện tích 120m² rộng rãi, mẫu nhà mái Nhật 2 tầng tích hợp gara ô tô đang trở thành sự lựa chọn hàng đầu của các gia đình Việt.

Đặc điểm của nhà mái Nhật

Nhà mái Nhật nổi bật với phần mái có độ dốc vừa phải, giúp thoát nước mưa tốt, chống nóng hiệu quả và tạo cảm giác bề thế, cân đối cho tổng thể công trình.

Với diện tích 120m², nhà mái Nhật 2 tầng dễ dàng bố trí từ 3-4 phòng ngủ cùng các không gian sinh hoạt chung rộng rãi. Gara thường được bố trí khéo léo ở tầng 1, đảm bảo di chuyển thuận tiện.

Xây nhà mái Nhật 2 tầng 120m² có gara ô tô khoảng bao nhiêu?

Thông thường, chi phí xây nhà được tính theo công thức:

Chi phí xây nhà = Tổng diện tích xây dựng x Đơn giá xây dựng

Trong đó, tổng diện tích tính xây dựng bao gồm diện tích sàn các tầng, phần mái, móng và một số hạng mục liên quan theo tỷ lệ quy đổi.

Chẳng hạn, móng cọc được tính khoảng 20-40% diện tích sàn, móng băng tính 50% diện tích sàn. Mái Nhật được tính theo hệ số khoảng 50-70% diện tích sàn. Gara ô tô làm bán hầm (tầng bán hầm) tính theo hệ số quy đổi khoảng 150% - 200% diện tích. Gara nằm trong nhà (tầng trệt/tầng nổi) tính 100% diện tích sàn xây dựng.

Nhà mái Nhật 2 tầng có gara ô tô. (Ảnh minh họa: AI)

Với nhà nhà mái Nhật 2 tầng 120m² có gara ô tô 25m², sử dụng móng cọc, diện tích xây dựng tham khảo như sau:

Diện tích sàn tầng 1: 120m² x 100% = 120m²

Diện tích sàn tầng 2: 120m² x 100% = 120m²

Diện tích móng: 120m² x 50% = 60m²

Diện tích gara: 25m² x 100% = 25m²

Diện tích mái Nhật: 120m² x 70% = 84m²

Tổng diện tích xây dựng quy đổi: 409m²

Nếu đơn giá xây dựng trọn gói 7,5 triệu đồng/m², chi phí xây nhà mái Nhật 2 tầng 120m² có gara ô tô ước tính là:

409m² x 7,5 triệu đồng/m² = 3,067 tỷ đồng

Nếu đơn giá xây phần thô 4 triệu đồng/m², chi phí xây nhà mái Nhật 2 tầng 120m² có gara ô tô ước tính là:

409m² x 4 triệu đồng/m² = 1,63 tỷ đồng

Như vậy, chi phí xây nhà mái Nhật 2 tầng 120m² có gara ô tô dao động trong khoảng 1,6 đến 3 tỷ đồng. Tuy nhiên, trên đây là mức dự toán sơ bộ, chưa phải báo giá cố định. Chi phí thực tế có thể thay đổi tùy theo vật liệu, thiết kế mái cầu kỳ, vị trí và địa chất công trình...