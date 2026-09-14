Xây nhà mái Nhật 1 tầng chữ L 140m² khoảng bao nhiêu tiền?

(VTC News) -

Nhà mái Nhật 1 tầng chữ L 140m² được nhiều gia đình quan tâm nhờ không gian rộng rãi, công năng linh hoạt và hình thức kiến trúc cân đối.

Đặc điểm của nhà mái Nhật

Nhà mái Nhật nổi bật với hệ mái có độ dốc vừa phải, các lớp mái được thiết kế cân đối, tạo vẻ thanh thoát và hiện đại. Nhà mái Nhật có thể kết hợp nhiều phong cách từ hiện đại, tối giản đến tân cổ điển.

Nhờ tính thẩm mỹ cao và khả năng bố trí linh hoạt, mái Nhật phù hợp với cả nhà 1 tầng, 2 tầng, nhà chữ L và nhiều dạng mặt bằng khác.

Nhà mái Nhật 1 tầng chữ L 140m² có thể bố trí từ 3-4 phòng ngủ, phòng khách, bếp - ăn, phòng thờ và các khu vực phụ trợ tùy nhu cầu.

Mẫu nhà mái Nhật 1 tầng chữ L. (Ảnh: Tostemvietnam)

Chi phí xây nhà mái Nhật 1 tầng chữ L 140m² bao nhiêu?

Thông thường, chi phí xây nhà được áp dụng theo công thức:

Chi phí xây nhà = Tổng diện tích xây dựng x Đơn giá xây dựng

Theo đó, tổng diện tích tính xây dựng bao gồm diện tích sàn, phần mái, móng và các hạng mục liên quan theo tỷ lệ quy đổi.

Móng cọc thường tính khoảng 20-40% diện tích sàn, móng băng quy đổi khoảng 50% diện tích sàn. Diện tích mái Nhật tính theo hệ số từ 50-70% diện tích sàn.

Với nhà mái Nhật 1 tầng, diện tích sàn 140m², sử dụng móng băng, diện tích xây dựng tham khảo như sau:

Diện tích sàn tầng 1: 140m² x 100% = 140m²

Diện tích móng: 140m² x 50% = 70m²

Diện tích mái Nhật: 140m² x 70% = 98m²

Tổng diện tích xây dựng quy đổi là 308m²

Trên thị trường, đơn giá xây dựng chia thành 2 loại gồm xây dựng phần thô (từ 3,3 - 4,3 triệu đồng/m²) và xây trọn gói (từ 5 - 8 triệu đồng/m²).

Với đơn giá xây trọn gói 7 triệu đồng/m², chi phí xây nhà mái Nhật 1 tầng chữ L 140m² ước tính:

308m² x 7 triệu đồng/m² = 2,156 tỷ đồng

Với đơn giá xây dựng phần thô 4 triệu đồng/m², chi phí xây nhà mái Nhật 1 tầng chữ L 140m² ước tính:

308m² x 4 triệu đồng/m² = 1,232 tỷ đồng

Lưu ý, thông tin mang tính chất tham khảo. Chi phí xây nhà thực tế còn phụ thuộc vào kết cấu mái, loại ngói và phương án thi công. Ngoài ra, móng cũng là yếu tố ảnh hưởng đáng kể đến tổng chi phí.