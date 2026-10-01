(VTC News) -

Nhờ thiết kế độ dốc nhẹ đặc trưng, mái Nhật không chỉ mang lại vẻ đẹp thanh thoát, tối giản mà còn đảm bảo khả năng thoát nước, chống nóng, phù hợp với khí hậu Việt Nam.

Theo đó, nhà mái Nhật đang là lựa chọn ưu tiên của nhiều gia đình trẻ tại Việt Nam. Để chủ động tài chính và tránh phát sinh trong quá trình thi công, việc nắm rõ tổng ngân sách và cách tính chi phí chi tiết rất quan trọng.

Cách tính diện tích xây dựng nhà mái Nhật 2 tầng 75m²

Mẫu nhà mái Nhật 2 tầng. (Ảnh: Vĩnh Tường)

Để tính toán chi phí, trước hết cần xác định tổng diện tích tính phí xây dựng (bao gồm hệ số mái, móng và ban công).

Thông thường, móng cọc được tính trong khoảng 20-40% diện tích sàn; móng băng tính khoảng 50% diện tích sàn. Mái Nhật thường được tính 50-70% diện tích sàn.

Với nhà mái Nhật 2 tầng xây trên khu đất 75m², sử dụng móng cọc, diện tích xây dựng tham khảo như sau:

Diện tích sàn tầng 1: 75m² x 100% = 75m²

Diện tích sàn tầng 2: 75m² x 100% = 75m²

Diện tích móng: 75m² x 40% = 30m²

Diện tích mái Nhật: 75m² x 60% = 45m²

Tổng diện tích xây dựng quy đổi tính chi phí là 225m²

Xây nhà mái Nhật 2 tầng 75m² hết bao nhiêu tiền?

Chi phí xây nhà thường được áp dụng theo công thức:

Chi phí xây dựng = Tổng diện tích xây dựng quy đổi × Đơn giá xây dựng/m²

Đơn giá thi công nhà ở hiện chia thành 2 hình thức chính: xây dựng phần thô và nhân công hoàn thiện (khoảng 3,2 - 4,4 triệu đồng/m²) và xây trọn gói (dao động từ 5 - 8 triệu đồng/m²), tùy theo vật liệu, thiết kế và khu vực.

Với đơn giá xây phần thô 4,1 triệu đồng/m², chi phí xây nhà mái Nhật 2 tầng 75m² ước tính:

225m² x 4,1 triệu đồng/m² = 922,5 triệu đồng

Với đơn giá xây trọn gói 7,6 triệu đồng/m², chi phí xây nhà mái Nhật 2 tầng 75m² ước tính:

225m² x 7,6 triệu đồng/m² = 1,7 tỷ đồng

Lưu ý, thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, không phải đơn giá cố định áp dụng cho mọi công trình. Chi phí xây nhà mái Nhật 2 tầng 75m² thực tế còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như vật liệu, loại móng, đơn giá, mức độ hoàn thiện nội thất...