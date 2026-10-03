Xây nhà mái Nhật 2 tầng 3 phòng ngủ 80m² bao nhiêu tiền?

(VTC News) -

Đặc điểm của nhà mái Nhật 2 tầng 80m²

Nhà mái Nhật 2 tầng 80m² là có diện tích mỗi sàn khoảng 80m², tổng diện tích sử dụng 2 tầng khoảng 160m². Phần mái với độ dốc vừa phải, các khối mái thường có độ vươn rộng và hình thức cân đối.

Với diện tích 80m², công năng 3 phòng ngủ có thể bố trí tương đối linh hoạt. Tầng 1 thường gồm phòng khách, bếp - ăn, 1 phòng ngủ và khu vệ sinh. Tầng 2 có thể bố trí 2 phòng ngủ, phòng thờ hoặc không gian sinh hoạt chung và khu vệ sinh.

Nhà mái Nhật 2 tầng 80m² phù hợp với gia đình 3-5 thành viên, vừa đáp ứng nhu cầu sử dụng vừa tạo được diện mạo hiện đại, bề thế.

Chi phí xây nhà mái Nhật 2 tầng 3 phòng ngủ 80m²

Công thức tính chi phí xây nhà mái Nhật thường áp dụng là:

Chi phí xây nhà = Tổng diện tích xây dựng × Đơn giá xây dựng

Trong đó, tổng diện tích xây dựng bao gồm diện tích các sàn, phần móng, mái và một số hạng mục phụ theo hệ số quy đổi. Cụ thể, móng băng được tính khoảng 50% diện tích sàn; móng cọc thường tính 20% - 40% diện tích sàn; móng bè tính 80% diện tích sàn nhà. Diện tích mái Nhật được tính từ 50 - 70% diện tích sàn tùy thiết kế và cách tính của nhà thầu.

Mẫu nhà mái Nhật 2 tầng. (Ảnh minh họa: AI)

Với nhà 2 tầng mái Nhật 80m², diện tích xây dựng được tính như sau:

Diện tích tầng 1: 80m² x 100% = 80m²

Diện tích tầng 2: 80m² x 100% = 80m²

Diện tích móng: 80m² x 40% = 32m²

Diện tích mái Nhật: 80m² x 70% = 56m²

Như vậy, tổng diện tích xây dựng là 248m²

Trên thị trường, đơn giá xây dựng chia làm hai hình thức khoán chính: Dịch vụ thi công phần thô và nhân công hoàn thiện (giá từ 3,2 - 4,3 triệu đồng/m²); và dịch vụ xây nhà trọn gói (giá khoảng 5 - 8 triệu đồng/m²).

Áp dụng đơn giá thi công phần thô 4,2 triệu đồng/m², chi phí xây nhà mái Nhật 2 tầng 3 phòng ngủ 80m² ước tính:

248m² x 4,2 triệu đồng/m² = 1,041 tỷ đồng

Nếu đơn giá thi công trọn gói 8 triệu đồng/m², chi phí xây nhà mái Nhật 2 tầng 3 phòng ngủ 80m² ước tính:

248m² x 8 triệu đồng/m² = 1,984 tỷ đồng

Như vậy, chi phí xây nhà mái Nhật 2 tầng 3 phòng ngủ 80m² có thể dao động khoảng 1,1 - 2 tỷ đồng. Tuy nhiên, đây là mức ước tính, không phải báo giá cố định cho mọi công trình.

Chi phí xây nhà thực tế sẽ thay đổi phụ thuộc vật liệu hoàn thiện, thiết kế mái, hệ cửa lớn, nội thất...Nếu lựa chọn vật liệu hoàn thiện cao cấp hoặc thiết kế cầu kỳ... tổng chi phí xây nhà có thể cao hơn.