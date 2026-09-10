Xây nhà 2 tầng 1 tum mái Nhật 70m² khoảng bao nhiêu tiền?

(VTC News) -

Mẫu nhà 2 tầng 1 tum mái Nhật diện tích 70m² đang trở thành xu hướng xây dựng được nhiều gia đình ưa chuộng nhờ tính thẩm mỹ cao và tối ưu không gian sử dụng. Tuy nhiên, để chủ động chuẩn bị tài chính, gia chủ cần nắm rõ cách tính chi phí xây nhà.

Ưu điểm của nhà 2 tầng 1 tum mái Nhật

Hệ mái Nhật với độ dốc nhẹ vừa phải giúp thoát nước mưa nhanh chóng, chống thấm tốt. Mái Nhật trải rộng đều các hướng giúp tổng thể ngôi nhà trông cân đối và sang trọng.

Với diện tích 70m², nhà 2 tầng 1 tum giúp mở rộng không gian sử dụng theo chiều cao. Ngôi nhà có thể dễ dàng bố trí đầy đủ các phòng chức năng như phòng khách, bếp, 3-4 phòng ngủ, kết hợp tầng tum làm phòng thờ, kho hay sân phơi thoáng đãng.

Chi phí xây nhà 2 tầng 1 tum mái Nhật 70m² khoảng bao nhiêu?

Chi phí xây nhà thường áp dụng theo công thức:

Chi phí xây nhà = Tổng diện tích xây dựng × Đơn giá xây dựng

Trong đó, tổng diện tích xây dựng bao gồm diện tích các sàn, phần móng, mái và một số hạng mục khác theo hệ số quy đổi. Cụ thể, móng băng tính khoảng 50% diện tích sàn; móng cọc tính khoảng 20% - 40% diện tích sàn; diện tích mái Nhật được tính khoảng 50 - 70% diện tích sàn; tầng tum thường được quy đổi theo hệ số từ 30% đến 50% (hoặc lên đến 70% - 100% nếu diện tích lớn hoặc có kết cấu phòng kín bao trọn sàn).

Nhà 2 tầng 1 tum mái Nhật. (Ảnh minh họa: AI)

Với nhà mái Nhật 2 tầng 1 tum, diện tích sàn 70m², sử dụng móng cọc, diện tích xây dựng được tính như sau:

Diện tích tầng 1: 70m² x 100% = 70m²

Diện tích tầng 2: 70m² x 100% = 70m²

Tầng tum nhỏ: 70m² x 30% = 21m²

Diện tích móng: 70m² x 40% = 28m²

Diện tích mái Nhật: 70m² x 70% = 49m²

Tổng diện tích xây dựng là 238m²

Trên thị trường, đơn giá xây dựng chia thành hai nhóm chính: đơn giá xây phần thô và đơn giá xây trọn gói. Trong đó, xây nhà phần thô giá dao động từ 3,3 - 4,3 triệu đồng/m². Đơn giá xây nhà trọn gói khoảng 5 - 8,5 triệu đồng/m², tùy theo gói vật liệu hoàn thiện.

Với đơn giá xây trọn gói 8 triệu đồng/m², chi phí xây nhà 2 tầng 1 tum mái Nhật 70m² ước tính:

238m² x 8 triệu đồng/m² = 1,9 tỷ đồng

Nếu áp dụng đơn giá xây thô 4,3 triệu đồng/m², chi phí xây nhà 2 tầng 1 tum mái Nhật 70m² ước tính:

238m² x 4,3 triệu đồng/m² = 1,0234 tỷ đồng

Lưu ý, thông tin mang tính chất tham khảo. Chi phí xây nhà 2 tầng 1 tum mái Nhật 70m² thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào vị trí địa lý, địa chất nền móng và thời điểm thi công.