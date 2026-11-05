Xanh Hà Nội - hành trình gieo màu xanh từ những việc nhỏ

(VTC News) -

Bắt đầu từ những hành động cụ thể

Những túi rác được thu gom, những chai nhựa được nhặt lên, những người trẻ cùng góp sức làm sạch không gian công cộng - đó là cách cộng đồng Xanh Hà Nội lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường bằng những hành động gần gũi, thay vì chỉ dừng lại ở lời kêu gọi.

Các thành viên cộng đồng Xanh Hà Nội tham gia hoạt động làm sạch môi trường.

Thông qua các hoạt động làm sạch môi trường, mỗi thành viên có cơ hội trực tiếp tham gia, quan sát những vấn đề xung quanh và nhìn nhận rõ hơn trách nhiệm của mình đối với không gian sống chung. Mỗi hành động tuy nhỏ nhưng có thể khơi gợi sự quan tâm, tạo động lực để mọi người thay đổi thói quen sinh hoạt theo hướng có trách nhiệm hơn.

Tuy nhiên, một khu vực sạch hơn sau buổi tình nguyện chưa phải là đích đến cuối cùng. Nếu rác thải vẫn tiếp tục bị vứt bỏ không đúng nơi quy định, những nỗ lực làm sạch sẽ khó tạo ra thay đổi bền vững. Vì vậy, bên cạnh việc thu gom rác, điều quan trọng là nâng cao ý thức cộng đồng, hạn chế rác thải phát sinh và duy trì những thói quen tích cực trong đời sống hằng ngày.

Kết nối người trẻ bằng hành động

Bảo vệ môi trường là hành trình dài hạn, đòi hỏi sự kiên trì và chung tay của nhiều người. Các cộng đồng sống xanh góp phần tạo nên không gian kết nối, nơi những người có cùng mối quan tâm có thể cùng hành động, chia sẻ kinh nghiệm và khuyến khích nhau duy trì lối sống có trách nhiệm.

Cộng đồng Xanh Hà Nội.

Trong hành trình ấy, việc tổ chức hoạt động, kết nối thành viên và tạo động lực để người mới tham gia đóng vai trò quan trọng. Với vai trò Leader cộng đồng Xanh Hà Nội, chị Nguyễn Khánh Ly đồng hành cùng các thành viên trong việc lan tỏa tinh thần sống xanh thông qua những hoạt động vì môi trường. Tuy nhiên, sức mạnh của cộng đồng không nằm ở riêng một cá nhân, mà được tạo nên từ sự chung tay và tinh thần trách nhiệm của mỗi thành viên.

Khi nhiều người cùng tham gia, hoạt động tình nguyện không chỉ góp phần cải thiện cảnh quan mà còn tạo cơ hội để thông điệp bảo vệ môi trường được lan tỏa đến gia đình, bạn bè và những người xung quanh.

Từ nhận thức đến thay đổi thói quen

Dù thông điệp bảo vệ môi trường đã được truyền thông trong nhiều năm, khoảng cách giữa nhận thức và hành động vẫn là vấn đề đáng quan tâm. Nhiều người hiểu tác hại của nhựa dùng một lần nhưng vẫn sử dụng vì tiện lợi; không ít người mong muốn sống xanh nhưng chưa duy trì được những thói quen mới.

Điều đó cho thấy truyền thông môi trường cần gắn với hướng dẫn cụ thể, dễ thực hiện và phù hợp với đời sống. Mỗi người có thể bắt đầu bằng việc mang theo bình nước cá nhân, hạn chế đồ nhựa dùng một lần, không xả rác nơi công cộng hoặc phân loại rác theo hướng dẫn tại địa phương.

Các hoạt động của cộng đồng Xanh Hà Nội gợi mở cách tiếp cận gần gũi: tạo cơ hội để mọi người trực tiếp tham gia thay vì chỉ tiếp nhận thông điệp. Từ trải nghiệm thực tế, người tham gia có thể hiểu rõ hơn ý nghĩa của việc bảo vệ môi trường và chủ động lan tỏa những hành động tích cực.

Dẫu vậy, trách nhiệm bảo vệ môi trường không thể đặt lên vai riêng các nhóm tình nguyện. Để tạo ra chuyển biến lâu dài, cần có sự phối hợp giữa người dân, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và cơ quan quản lý trong việc giảm rác thải, cải thiện công tác thu gom, phân loại và xử lý chất thải.

Gieo màu xanh từ những điều bình dị

Một cộng đồng sống xanh không nhất thiết phải bắt đầu bằng những dự án lớn. Hành trình ấy có thể được tạo nên từ những người sẵn sàng dành thời gian cho một buổi dọn vệ sinh, cùng nhau thu gom rác hoặc kiên trì thay đổi thói quen trong sinh hoạt hằng ngày.

Với cộng đồng Xanh Hà Nội, ý nghĩa của hành trình không chỉ nằm ở những không gian được làm sạch, mà còn ở khả năng kết nối người trẻ với trách nhiệm bảo vệ môi trường. Sự đồng hành của các thành viên, trong đó có chị Nguyễn Khánh Ly, góp phần duy trì tinh thần chung và khuyến khích mọi người cùng tham gia.

Hoạt động tập thể tạo cơ hội để các thành viên cùng hành động và lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường.

Màu xanh không chỉ được đo bằng số túi rác thu gom hay số buổi tình nguyện, mà còn bằng những thói quen tích cực được duy trì và sự chung tay ngày càng rộng rãi. Từ những việc làm bình dị, cộng đồng Xanh Hà Nội góp thêm tiếng nói cho một thông điệp thiết thực: bảo vệ môi trường cần bắt đầu bằng hành động, duy trì bằng sự kiên trì và lan tỏa bằng tinh thần trách nhiệm chung.