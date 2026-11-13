Xác minh thông tin cô gái Nga bị mất tài sản tại Nha Trang

(VTC News) -

Ngày 13/11, lãnh đạo UBND phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa yêu cầu Công an phường xác minh thông tin một cô gái Nga bị cướp túi xách trên địa bàn.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện bài đăng của một cô gái người Nga (đang sinh sống tại Nha Trang) cầu cứu cộng đồng, nhờ hỗ trợ tìm kiếm chiếc túi xách cùng nhiều tài sản bị cướp mất. Bài viết của cô gái đã nhanh chóng được nhiều trang mạng xã hội dẫn lại, thu hút sự quan tâm và chia sẻ của đông đảo người dùng.

Theo nội dung bài đăng, tối 11/11, cô gái này đang cùng một người bạn đang ngồi trên ghế đá ở khu vực đường ven biển Nha Trang. Bất ngờ có 2 người đàn ông đi xe máy đến lấy mất chiếc túi xách lớn màu đỏ rồi rời đi. “Bên trong túi có gần như tất cả những tài sản quan trọng của tôi”, cô gái này viết.

Cụ thể bên trong túi có điện thoại iphone, máy tính xách tay, tiền, chìa khóa xe máy và nhiều đồ dùng cá nhân khác. Tổng giá trị tài sản bị đánh cắp khoảng 300.000 rúp Nga (khoảng 90 triệu đồng Việt Nam).

Cô gái người Nga chia sẻ lại sự việc bị lấy mất túi xách khi đang ngồi trên ghế đá ven biển Nha Trang.

Theo cô gái này, sau khi bị lấy mất túi xách cô đã dùng thiết bị định vị và phát hiện điện thoại đang di chuyển về phía nam Nha Trang. Đến sáng hôm sau, tín hiệu xuất hiện tại khu vực đường Võ Văn Kiệt. Tuy nhiên, khi đến những địa điểm trên để tìm kiếm nhưng không thấy.

Cô gái cũng đến công an trình báo vụ việc. Sau đó, một cán bộ công an cũng đã trực tiếp đi cùng cô đến khu vực hiển thị vị trí cuối cùng của điện thoại để tìm kiếm nhưng không thấy.

Cô gái cũng chia sẻ, trong quá trình tìm kiếm lại tài sản, điều khiến cô thực sự xúc động là những người Việt Nam hoàn toàn xa lạ đã giúp đỡ rất nhiệt tình. “Họ cùng chúng tôi đi tìm đồ giữa cơn mưa lớn, giúp chúng tôi vào những nơi khó tiếp cận và thậm chí nói rằng họ sẵn sàng dành cả ngày để giúp tôi tìm lại tài sản” - cô gái Nga chia sẻ.

Cô gái cũng mong muốn tìm những ai biết thông tin về vụ việc, hoặc từng nhìn thấy một chiếc túi lớn màu đỏ bị vứt bỏ, hoặc biết thông tin liên quan đến việc mua bán điện thoại, máy tính xách tay bị đánh cắp không thì hỗ trợ thông tin để tìm lại tài sản. Đặc biệt, mong những hộ kinh doanh gần đường Võ Văn Kiệt, giúp tôi kiểm tra camera an ninh nếu có thể.

Bài viết của cô gái sau đó đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo người dùng mạng xã hội. Trong đó có nhiều người động viên, an ủi và đề nghị được giúp đỡ cho cô gái.

Hiện Công an phường Nha Trang đang xác minh, làm rõ thông tin vụ việc.