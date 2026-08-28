Trêu ghẹo cô gái tại quán ăn, nhóm thanh niên còn hành hung bạn trai

(VTC News) -

Ngày 28/8, Công an phường Phú Diễn, TP Hà Nội truy xét nhóm thanh niên liên quan vụ hành hung người tại một quán ăn trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h10 ngày 25/8, một cô gái cùng bạn trai ngồi ăn tại quán thuộc Khu đô thị Thành phố Giao lưu, đường Phạm Văn Đồng, phường Phú Diễn.

Nhóm người hành hung khách tại quán ăn

Hình ảnh camera an ninh cho thấy, nhóm khoảng 3 nam thanh niên ngồi ở bàn bên cạnh có hành vi trêu ghẹo cô gái. Khi không được đáp lại, nhóm này quay sang khiêu khích, gây gổ với người bạn trai.

Dù nam thanh niên không phản ứng và quản lý quán đã can ngăn, ít phút sau, nhóm trên vẫn lao vào hành hung, dùng tay chân đánh liên tiếp nạn nhân, gây náo loạn trong quán.

Một số người dân và thực khách tiến tới can ngăn cũng bị nhóm thanh niên chửi bới, đe dọa và hành hung.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Phú Diễn tới hiện trường, ghi nhận thông tin và trích xuất dữ liệu camera an ninh.

Cơ quan chức năng đang truy xét, làm rõ vai trò của những người liên quan để xử lý theo quy định.