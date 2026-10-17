Tạm giữ hình sự nam sinh liên quan vụ học sinh trường cao đẳng tử vong

Ngày 17/10, thông tin từ Cơ quan CSĐT, Công an TP Hải Phòng cho biết, cơ quan này ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đỗ Phúc Bảo (SN 2010, trú phường Nguyễn Đại Năng, TP Hải Phòng), nghi phạm trong vụ việc 1 nam học sinh của Trường Cao đẳng Hàng hải và Đường thủy I bị tử vong do bị đánh.

Trường Cao đẳng Hàng hải và Đường thủy I (cơ sở 2 tại phường Nam Đồng, TP Hải Phòng), nơi xảy ra vụ việc.

Trước đó, lúc 12h ngày 14/10, Công an phường Nam Đồng (TP Hải Phòng) nhận được tin báo về việc xảy ra vụ xô xát tại Trường Cao đẳng Hàng Hải và Đường thủy 1 cơ sở 2 (thuộc địa bàn phường Nam Đồng) giữa nhóm học sinh của Trung tâm giáo dục thường xuyên Kinh Môn và nhóm học sinh của Trường Cao đẳng Hàng Hải và Đường thủy I.

Học sinh N.C.H (SN 2010, trú thôn Bá Nha, xã Hà Đông, TP Hải Phòng, học sinh lớp 11 trường Cao đẳng Hàng Hải và Đường thủy I) bị thương tích nặng ở vùng đầu.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, tổ công tác của Công an phường Nam Đồng có mặt tại hiện trường, phối hợp với nhà trường và gia đình đưa học sinh N.C.H đi cấp cứu. Tuy nhiên, do bị thương nặng, học sinh N.C.H đã tử vong tại bệnh viện.

Vào cuộc điều tra, lực lượng công an xác định, Đỗ Phúc Bảo, học sinh lớp 11 Trung tâm giáo dục thường xuyên Kinh Môn đang theo học tại Trường Cao đẳng Hàng hải và Đường thủy I (theo dạng hình liên kết đào tạo), là người trực tiếp hành hung gây trọng thương cho học sinh N.C.H

Hiện Cơ quan CSĐT, Công an TP Hải Phòng ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đỗ Phúc Bảo, đồng thời tiếp tục phối hợp điều tra làm rõ hành vi của những đối tượng liên quan khác để xử lý theo quy định của pháp luật.