Đại học Trà Vinh đứng đầu Việt Nam trên bảng xếp hạng UI GreenMetric 2026

(VTC News) -

UI GreenMetric World University Rankings 2026 vừa công bố kết quả xếp hạng 2.016 cơ sở giáo dục đại học đến từ 110 quốc gia.

Theo kết quả công bố, Đại học Trà Vinh (Tra Vinh University - TVU) đạt tổng điểm 8.337,5, xếp thứ 179 thế giới, thứ 103 châu Á và đứng đầu trong các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam tham gia bảng xếp hạng.

Đây cũng là năm thứ 17 UI GreenMetric được thực hiện. Bảng xếp hạng tập trung đánh giá hoạt động và mức độ cam kết của các trường đại học đối với phát triển bền vững.

Đứng thứ 179 trong hơn 2.000 cơ sở giáo dục

Theo kết quả UI GreenMetric 2026, Đại học Trà Vinh được đánh giá trên 7 nhóm tiêu chí.

Cụ thể, trường đạt 875 điểm về cơ sở hạ tầng; 1.525 điểm về năng lượng và biến đổi khí hậu; 1.425 điểm về chất thải; 925 điểm về nước; 1.550 điểm về giao thông; 1.025 điểm về giáo dục và nghiên cứu; 1.012,5 điểm về quản trị và số hóa.

Tổng điểm của Đại học Trà Vinh là 8.337,5.

Với kết quả này, trường tiếp tục nằm trong Top 200 đại học xanh và phát triển bền vững của UI GreenMetric trong bối cảnh số lượng cơ sở giáo dục tham gia bảng xếp hạng ngày càng tăng.

Chủ đề của UI GreenMetric năm nay là “Advancing Sustainable Campuses through Governance, Digitalization, and Integrated Performance” (Thúc đẩy khuôn viên đại học bền vững thông qua quản trị, số hóa và hiệu quả tích hợp).

Cách tiếp cận này mở rộng khái niệm đại học xanh từ những tiêu chí truyền thống về môi trường, năng lượng hay cơ sở hạ tầng sang các yếu tố quản trị, số hóa, giáo dục, nghiên cứu và hiệu quả hoạt động.

Đây cũng là những lĩnh vực Đại học Trà Vinh tập trung trong chiến lược phát triển những năm gần đây.

Từ “đại học xanh” đến phát triển bền vững

Việc duy trì vị trí trong nhóm 200 đại học xanh và phát triển bền vững thế giới nhiều năm liên tiếp cho thấy định hướng của Đại học Trà Vinh không chỉ tập trung vào xây dựng khuôn viên xanh.

Các yếu tố phát triển bền vững đang được nhà trường gắn với đào tạo, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hoạt động phục vụ cộng đồng.

Theo định hướng này, mô hình “đại học xanh” được mở rộng từ không gian và cơ sở vật chất sang phương thức vận hành, nghiên cứu, đào tạo và trách nhiệm xã hội.

Năm 2026 cũng ghi nhận một số dấu mốc của Đại học Trà Vinh trên các bảng xếp hạng và hệ thống đánh giá quốc tế.

Tại WURI Ranking - bảng xếp hạng tập trung vào đổi mới sáng tạo và tác động xã hội - Đại học Trà Vinh xếp thứ 17 trong Top 500 đại học đổi mới sáng tạo toàn cầu.

Trường đồng thời có thứ hạng ở một số nhóm chỉ số liên quan nghiên cứu liên ngành, chuyển đổi hoạt động dạy và học dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI), hỗ trợ và gắn kết sinh viên, tác động xã hội thông qua chuyển giao tri thức.

Trong lĩnh vực bảo đảm chất lượng, tính đến tháng 8/2026, Đại học Trà Vinh có 30 chương trình đào tạo đạt kiểm định quốc tế, trong đó có các chương trình được kiểm định theo các bộ tiêu chuẩn AUN, FIBAA và ABET.

Năm 2026, Đại học Trà Vinh được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, ghi nhận thành tích trong đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội.

Đại học xanh giữa vùng chịu tác động của biến đổi khí hậu

Đại học Trà Vinh nằm tại Đồng bằng sông Cửu Long - khu vực đang đối mặt với nhiều thách thức liên quan biến đổi khí hậu, nước biển dâng, xâm nhập mặn, sạt lở và thay đổi mô hình sản xuất.

Trong bối cảnh đó, phát triển bền vững đối với một cơ sở giáo dục đại học không chỉ được thể hiện qua khuôn viên xanh hay thứ hạng quốc tế.

Những vấn đề của Đồng bằng sông Cửu Long về nông nghiệp, tài nguyên nước, môi trường, năng lượng, logistics và sinh kế cộng đồng cũng đặt ra yêu cầu về nguồn nhân lực có tư duy phát triển bền vững, cùng khả năng nghiên cứu và ứng dụng khoa học - công nghệ vào thực tiễn.

Vì vậy, phía sau vị trí thứ 179 trên UI GreenMetric là quá trình chuyển đổi trong cách một trường đại học tổ chức đào tạo, nghiên cứu và vận hành.

Từ mục tiêu xây dựng “đại học xanh”, Đại học Trà Vinh đang hướng tới mô hình rộng hơn, trong đó chất lượng đào tạo, công nghệ, đổi mới sáng tạo, môi trường và trách nhiệm xã hội được đặt trong cùng một hệ sinh thái phát triển bền vững.