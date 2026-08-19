Xác định danh tính 6 người thương vong trong vụ cháy xưởng gỗ ở Hà Nội

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xưởng gỗ ở phường Chương Mỹ (TP Hà Nội) khiến 3 người tử vong, gồm Vũ Ngọc Kh. (Sinh năm 1968, quê Hưng Yên), Nguyễn Văn T. và Đinh Tuấn A. (chưa rõ năm sinh, cùng quê Ninh Bình). Ngoài ra, 3 người bị thương gồm Bùi Văn Đ. (SN 1986), Kim Tuấn A. (SN 2008) và Vũ Như Th. (SN 1987). Trong đó, Kim Tuấn A. bị xây xát nhẹ và đã được cho về nhà.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường xảy ra vụ việc

Trước đó, vào khoảng 10h23 ngày 19/8, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 28 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Hà Nội) nhận tin báo cháy tại Công ty TNHH Sản xuất Nhông đĩa xe máy Việt Nhật.

Khu đất có diện tích khoảng 2.000m2, được chia cho nhiều đơn vị thuê làm xưởng. Đám cháy xảy ra tại khu vực xưởng gỗ nội thất của Công ty Mộc Bùi Gia, sau đó làm sập đổ một số cấu kiện xây dựng.

Thời điểm xảy ra cháy, khoảng 30 công nhân đang làm việc bên trong xưởng. Phát hiện khói lửa, nhiều người hốt hoảng hô hoán, tìm cách chạy ra ngoài.

Đến khoảng 11h, nhiều xe chữa cháy cùng xe múc, xe đổ bê tông và hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an, dân quân được huy động, tiếp cận nhà xưởng từ hai hướng quốc lộ 6 và đường Hòa Sơn.

Khu vực xảy ra cháy có diện tích khoảng 2.000m2

Do mái tôn của nhà xưởng bị sập, lực lượng chức năng sử dụng phương tiện cơ giới phá các phần kết cấu để tạo lối tiếp cận, đồng thời đưa vòi chữa cháy vào bên trong phun nước dập lửa.

Nhà xưởng nằm trong điểm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp Ngọc Hòa, xung quanh có nhiều cơ sở sản xuất. Vì vậy, lực lượng chức năng vừa tổ chức chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn, vừa triển khai các biện pháp ngăn lửa cháy lan sang các xưởng lân cận.

Đến khoảng 11h15, đám cháy cơ bản được khống chế và đến 11h25 được dập tắt. Sau khi ngọn lửa được khống chế, lực lượng cứu nạn tiếp tục rà soát toàn bộ khu vực nhà xưởng, tìm kiếm những người có thể còn mắc kẹt.

Đến 14h20, lực lượng chức năng phát hiện 3 thi thể và đưa các nạn nhân ra khỏi hiện trường. Một xe cứu thương cũng được điều động đến khu vực xảy ra vụ cháy.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục tìm kiếm, xác minh thông tin các nạn nhân, đồng thời điều tra nguyên nhân vụ cháy và thống kê thiệt hại.