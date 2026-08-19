  • logo
Xuất bản ngày 19/08/2026 12:15 PM
Xuất bản ngày 19/08/2026 12:15 PM

Đang cháy lớn xưởng gỗ ở Hà Nội

Minh Tuệ
Minh Tuệ
(VTC News) -

Vụ cháy xảy ra tại xưởng gỗ trong khu vực tiểu thủ công nghiệp Ngọc Hòa (Hà Nội), khói đen bốc lên ngùn ngụt, nhiều người làm việc bên trong hốt hoảng tháo chạy.

Ngày 19/8, đại diện UBND phường Chương Mỹ (Hà Nội) cho biết, cơ quan chức năng đang nỗ lực dập tắt đám cháy lớn xảy ra tại khu vực tiểu thủ công nghiệp Ngọc Hòa.

Cơ quan chức năng bước đầu xác định vụ cháy xảy ra khoảng 10h20 cùng ngày tại một xưởng gỗ.

Theo vị này, ông đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Đến khoảng 11h20, chưa ghi nhận người thương vong trong vụ cháy.

Hiện trường vụ cháy xưởng gỗ ở phường Chương Mỹ (Hà Nội).

Hiện trường vụ cháy xưởng gỗ ở phường Chương Mỹ (Hà Nội).

Theo nhân chứng, lửa cùng cột khói đen bốc cao tại khu xưởng nằm giáp Quốc lộ 6 và đường Hòa Sơn. Nhiều người đang làm việc bên trong hoảng hốt chạy ra ngoài khi phát hiện hỏa hoạn.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thuộc Khu vực 28 và Khu vực 4, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an TP Hà Nội được điều động đến hiện trường tổ chức dập lửa.

Lực lượng chức năng đang khống chế đám cháy và làm rõ nguyên nhân.

VTC News tiếp tục cập nhật.

Nhận tin VTC News trên Google
Thêm VTC News làm nguồn ưu tiên để thấy tin tức mới thường xuyên hơn trên Google.
Theo dõi
Bình luận
paper plane
vtcnews.vn
Tin nổi bật
XSKH 16/8 - Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 16/8/2026
XSKH 16/8 - Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 16/8/2026
Vietlott 16/8 - Vietlott Mega 6/45 16/8 - Kết quả xổ số Vietlott ngày 16/8/2026
Vietlott 16/8 - Vietlott Mega 6/45 16/8 - Kết quả xổ số Vietlott ngày 16/8/2026
Giá vàng 9999 PNJ hôm nay 17/8/2026 bao nhiêu 1 chỉ?
Giá vàng 9999 PNJ hôm nay 17/8/2026 bao nhiêu 1 chỉ?
XSKG 16/8 - Kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay 16/8/2026
XSKG 16/8 - Kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay 16/8/2026
Xem thêm