Tân Giám đốc Công an TP Huế công bố đường dây nóng nhận phản ánh của người dân

(VTC News) -

Ngày 1/10, số điện thoại đường dây nóng của Đại tá Nguyễn Đình Dương - Giám đốc Công an TP Huế, chính thức được đưa vào hoạt động nhằm tiếp nhận thông tin phản ánh, tố giác của cơ quan, tổ chức, cá nhân về tình hình an ninh, trật tự ở thành phố. Số điện thoại được công bố là 091.969.75.75, duy trì hoạt động 24 giờ trong ngày, 7 ngày trong tuần.

Thông qua đường dây nóng, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể phản ánh, tố giác về tình hình an ninh, trật tự hoặc những vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự và hoạt động của cán bộ, chiến sĩ Công an TP Huế. Việc tiếp nhận thông tin được thực hiện qua cuộc gọi thông thường, cuộc gọi qua ứng dụng Zalo, tin nhắn SMS và tin nhắn Zalo.

Theo Công an TP Huế, việc duy trì đường dây nóng nhằm tạo thêm kênh tiếp nhận thông tin từ cơ quan, tổ chức và người dân. Qua đó, kịp thời nắm tình hình, xử lý các vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự trên địa bàn.

Đại tá Nguyễn Đình Dương - Giám đốc Công an TP Huế

Trước đó, sáng 21/9, Công an TP Huế tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ Công an về việc điều động và bổ nhiệm Giám đốc Công an TP Huế. Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an, trao quyết định của Bộ Công an về việc điều động và bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Đình Dương, Phó giám đốc Công an TP.HCM, giữ chức Giám đốc Công an TP Huế thay cho Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn được Thủ tướng điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó tổng Thanh tra Chính phủ.

Đại tá Nguyễn Đình Dương (50 tuổi, quê TP.HCM) trưởng thành từ lực lượng Công an TP.HCM và từng đảm nhiệm nhiều vị trí công tác tại công an các quận, phòng nghiệp vụ trước khi giữ chức vụ lãnh đạo Công an TP.HCM.

Trong quá trình công tác, ông từng là Phó đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông Công an quận Gò Vấp, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông Công an quận Tân Bình và Phó trưởng Công an quận 2.

Tháng 5/2020, ông Nguyễn Đình Dương được điều động, bổ nhiệm làm Trưởng Công an quận 4. Đến tháng 12/2020, ông được điều động giữ chức Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC08) Công an TP.HCM.

Ngày 1/6/2023, ông được điều động, bổ nhiệm giữ chức Trưởng Công an TP Thủ Đức cũ. Ngày 14/8/2023, Bộ trưởng Bộ Công an ký quyết định bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Đình Dương, khi đó là Trưởng Công an TP Thủ Đức, giữ chức Phó Giám đốc Công an TP.HCM.