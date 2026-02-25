Bộ Nông nghiệp và Môi trường lập đường dây nóng tiếp nhận, xử lý vi phạm đất đai

Người dân, tổ chức có thể phản ánh thông tin vi phạm về đất đai thông qua số điện thoại đường dây nóng của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. (Ảnh: TTXVN)

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng vừa ký ban hành Quyết định 633/QĐ-BNNMT về việc tổ chức tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh của tổ chức, cá nhân đối với các hành vi vi phạm pháp luật trong quản lý và sử dụng đất đai, trên phạm vi cả nước.

Theo quyết định, Bộ Nông nghiệp và Môi trường thành lập đường dây nóng để tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh của tổ chức, cá nhân về vi phạm pháp luật trong quản lý và sử dụng đất đai, thông qua 3 phương thức.

Cụ thể, người dân, tổ chức có thể phản ánh thông tin thông qua số điện thoại đường dây nóng 0243.629.0196 vào các ngày làm việc trong tuần (buổi sáng từ 8h đến 12h; buổi chiều từ 13h đến 17h); gửi văn bản trực tiếp hoặc qua bưu điện đến trụ sở bộ tại số 10 Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, thành phố Hà Nội; hoặc thông qua trục liên thông văn bản quốc gia.

Thông tin phản ánh phải nêu rõ tên, địa chỉ, số điện thoại của người phản ánh và yêu cầu bảo mật thông tin về người phản ánh (nếu có); tên và địa chỉ của người hoặc tổ chức có hành vi vi phạm; địa chỉ của thửa đất nơi quản lý đất hoặc sử dụng đất có vi phạm (nếu có); nội dung hành vi vi phạm; cung cấp các hồ sơ, tài liệu đã thu thập được về sai phạm đã phản ánh (nếu có).

Quyết định cũng quy định cụ thể các nhóm hành vi được tiếp nhận, xử lý, gồm vi phạm trong quản lý đất đai của cơ quan nhà nước theo Điều 109 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP như: Vi phạm về hồ sơ, mốc địa giới hành chính; vi phạm về lập, điều chỉnh, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; vi phạm về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; đăng ký, cấp giấy chứng nhận, trưng dụng đất, tài chính đất đai, trình tự, thủ tục hành chính về đất đai.

Hay như hành vi vi phạm tài chính về đất đai; vi phạm quy định về quản lý đất do được Nhà nước giao để quản lý; vi phạm quy định về thực hiện trình tự, thủ tục hành chính về đất đai; vi phạm về việc thu hồi đất đối với các trường hợp quy định tại Điều 81 Luật Đất đai…

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng sẽ tiếp nhận thông tin phản ánh về các hành vi vi phạm pháp luật về đất đai của người sử dụng đất, người được giao đất để quản lý (các hành vi quy định tại Luật Đất đai năm 2024 và Nghị định số 123/2024/NĐ-CP) như: Lấn, chiếm đất; hủy hoại đất; sử dụng đất sai mục đích; không đăng ký đất đai; chuyển nhượng, thế chấp không đủ điều kiện; không đưa đất vào sử dụng theo tiến độ và các vi phạm khác theo quy định.

Cục Quản lý đất đai được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường giao tổ chức tiếp nhận thông tin trên phạm vi cả nước theo quy định; cử công chức, viên chức có năng lực, phẩm chất thực hiện nhiệm vụ; nghiêm cấm mọi hành vi sách nhiễu, vụ lợi, nhận quà (tiền, hiện vật) trong tiếp nhận, xử lý và thông báo kết quả đối với cá nhân, tổ chức phản ánh thông tin.

Trường hợp tiếp nhận thông tin phản ánh trực tiếp hoặc qua điện thoại mà không thuộc nội dung tiếp nhận hoặc không đầy đủ thông tin để tiếp nhận thì phải giải thích cho người phản ánh biết và từ chối việc tiếp nhận.

Cũng theo quyết định trên, việc xử lý thông tin vi phạm phải tuân thủ theo các quy định của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Thanh tra, Luật Đất đai và các Luật khác có liên quan. Trường hợp thông tin phản ánh thuộc thẩm quyền xử lý giải quyết của địa phương thì trong thời gian không quá 5 ngày làm việc (kể từ thời điểm tiếp nhận thông tin) Cục Quản lý đất đai gửi văn bản đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố, Sở Nông nghiệp và Môi trường hoặc Ủy ban Nhân dân cấp xã tại nơi có vụ việc phản ánh để kiểm tra xác minh, thanh tra, xem xét giải quyết hợp pháp.

Cục Quản lý đất đai có trách nhiệm theo dõi, tổ chức, chỉ đạo thực hiện, báo cáo Bộ trưởng tình hình tiếp nhận, xử lý thông tin, phản ánh về vi phạm pháp luật trong quản lý, sử dụng đất đai theo định kỳ hằng quý (trước ngày 15 của tháng cuối quý) và hằng năm (trước ngày 15/12 hằng năm).