Cướp biển Somalia bắt giữ tàu cá Iran

(VTC News) -

Theo Trung tâm An ninh Hàng hải Ấn Độ Dương, con tàu mang tên Azini bị cướp biển khống chế hôm thứ Năm (29/10), tại vùng biển nằm giữa hai thị trấn ven biển Bandar Bayla và Hafun, thuộc khu vực đông bắc Somalia.

Một sĩ quan thuộc Lực lượng Cảnh sát Hàng hải Puntland cho biết hôm Chủ nhật (1/11), có 12 tên cướp biển tham gia vụ tấn công. Thời điểm bị bắt giữ, tàu chở 21 thuyền viên người Iran và hai nhân viên an ninh người Somalia.

(Ảnh minh hoạ)

Hiện vẫn chưa có thông tin xác nhận về tình trạng an toàn của 23 người trên tàu. Trong cảnh báo phát đi hôm thứ Bảy, Trung tâm An ninh Hàng hải Ấn Độ Dương cho biết con tàu đang di chuyển về phía một tuyến hàng hải thương mại quan trọng. Cơ quan này cảnh báo cướp biển có thể biến Azini thành một “tàu mẹ”, sử dụng làm căn cứ hậu cần và điểm xuất phát cho các cuộc tấn công tiếp theo nhằm vào tàu thương mại.

Trung tâm hải quân Atalanta của Liên minh châu Âu (EU) hiện đang tiến hành điều tra vụ việc. Trung tâm đồng thời khuyến cáo các tàu hoạt động trong khu vực tăng cường cảnh giác và nhanh chóng báo cáo nếu phát hiện những hoạt động đáng ngờ.

Vụ bắt giữ tàu Azini diễn ra trong bối cảnh nạn cướp biển Somalia đang có dấu hiệu tái bùng phát tại Vịnh Aden và khu vực phía tây Ấn Độ Dương.

Từ tháng 4 đến tháng 8, cướp biển bắt giữ sáu tàu thương mại, trong đó có những vụ tấn công xảy ra cách xa bờ biển Somalia. Một trong những tàu bị bắt giữ là tàu chở sản phẩm dầu mỏ Sibu 1, bị cướp biển khống chế tại vị trí cách thành phố Al-Mukalla của Yemen khoảng 136 hải lý (252 km) về phía đông.

Đáng chú ý, hồi tháng 9, chính quyền Puntland cho biết cướp biển sát hại năm thành viên thủy thủ đoàn trên tàu chở dầu MT Honour 25 trước khi lực lượng an ninh giành lại quyền kiểm soát con tàu. Chiếc tàu này bị bắt giữ từ tháng 4. Nhà chức trách cho biết 16 nghi phạm cướp biển khi đó cũng bị bắt giữ sau chiến dịch giải cứu.

Sự trở lại của nạn cướp biển Somalia đang tạo thêm rủi ro cho ngành vận tải biển quốc tế, trong bối cảnh hoạt động hàng hải tại khu vực Trung Đông vốn đã chịu nhiều xáo trộn do chiến tranh Iran - Mỹ.

Các cuộc tấn công tại eo biển Hormuz, cùng những lời đe dọa của lực lượng Houthi ở Yemen nhằm vào các tàu có liên hệ với Ả Rập Xê Út khi đi qua eo biển Bab el-Mandeb, đã khiến hoạt động vận chuyển dầu mỏ ra thị trường thế giới trở nên phức tạp hơn.

Những gián đoạn này buộc nhiều hãng vận tải phải điều chỉnh hải trình, kéo dài thời gian vận chuyển và làm gia tăng chi phí thuê tàu chở dầu.