Vượt tuổi thọ thiết kế, vệ tinh đầu tiên của Việt Nam vẫn bền bỉ sau gần 14 năm

VNREDSat-1 là hệ thống vệ tinh viễn thám khép kín đầu tiên của Việt Nam, có nhiệm vụ giám sát tích cực và chủ động phục vụ quản lý và giám sát tài nguyên môi trường, nghiên cứu khoa học, đào tạo, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc gia, góp phần khẳng định chủ quyền không gian quốc gia.

VNREDSat-1 được phóng thành công vào ngày 7/5/2013, với tuổi thọ dự kiến ban đầu là 5 năm nhưng đến nay, vệ tinh vẫn đang cung cấp nguồn dữ liệu ảnh vệ tinh chủ động và tin cậy.

Theo Trung tâm Điều khiển và Khai thác vệ tinh nhỏ - Trung tâm Vũ trụ Việt Nam (VAST) thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam - trong quá trình hoạt động, hệ thống VNREDSat-1 gặp một số sự cố kỹ thuật gây gián đoạn việc cung cấp dữ liệu ảnh.

Tuy nhiên, với kiến thức và kinh nghiệm đã được tích lũy, đội ngũ kỹ sư của Trung tâm Vũ trụ Việt Nam đã chủ động và phối hợp khắc phục các sự cố, góp phần duy trì hoạt động của hệ thống.

Ảnh VNREDSat-1 chụp Đà Nẵng ngày 02/5/2026. (Ảnh: VAST)

Trong giai đoạn từ năm 2020 đến nay, hệ thống VNREDSat-1 cung cấp gần 30.000 cảnh ảnh phục vụ quản lý và giám sát tài nguyên môi trường, nghiên cứu khoa học, đào tạo, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc gia, góp phần khẳng định chủ quyền không gian của Việt Nam.

Với mô hình hoạt động phù hợp với thực tiễn, hệ thống VNREDSat-1 đã góp phần hình thành hạ tầng vũ trụ của Việt Nam, đồng thời là nền tảng kỹ thuật và nhân lực quan trọng cho các dự án vệ tinh viễn thám tầm thấp của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam trong thời gian tới.