Cựu cán bộ địa chính lừa lo thủ tục, chiếm đoạt 250 triệu đồng

Công an TP Hải Phòng cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam bị can Vũ Bá Đoạt – Cán bộ địa chính xã Cẩm Giàng (Hải Phòng) để điều tra về tội Chiếm đoạt tài sản.

Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực 12 (Hải Phòng) phê chuẩn.

Vũ Bá Đoạt bị khởi tố để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: Cơ quan Công an

Trước đó, Công an xã Cẩm Giàng nhận được đơn tố giác, tố cáo ông Vũ Bá Đoạt (SN 1983, trú tại thôn Lương Xá, xã Cẩm Giàng, TP Hải Phòng) về hành vi chiếm đoạt tài sản.

Công an xã đã vào cuộc điều tra, xác định, cuối năm 2024, ông Vũ Bá Đoạt, khi đó là cán bộ địa chính xã Lương Điền (cũ) nhận tiền của người dân làm thủ tục hợp pháp hóa thửa đất khi chưa đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận.

Lợi dụng chức vụ, ông Vũ Bá Đoạt nhận lo thủ tục, nhận trước 250 triệu đồng trong tổng chi phí 500 triệu đồng và cam kết sau 4 tháng có kết quả. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, ông Vũ Bá Đoạt không thực hiện, sử dụng toàn bộ số tiền vào mục đích cá nhân và không còn khả năng hoàn trả.

Qua điều tra, Công an xã Cẩm Giàng xác định, ông Vũ Bá Đoạt có dấu hiệu hành vi chiếm đoạt tài sản nên đã chuyển toàn bộ hồ sơ đến Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đang mở rộng điều tra các hành vi khác của ông Vũ Bá Đoạt.