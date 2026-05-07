Bắt giam gã cha dượng bỏ đói, bạo hành bé gái 4 tuổi đến chết

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Minh Hiệp (SN 2004) trú tại Ninh Bình, để điều tra về tội giết người.

Ngày 3/5, Bệnh viện E tiếp nhận cháu B.T.H. (SN 2022) vào cấp cứu trong tình trạng ngừng tuần hoàn, hôn mê sâu, trên cơ thể có nhiều vết bầm tím. Kết luận giám định pháp y sơ bộ cho thấy tỷ lệ tổn thương cơ thể lên tới 99%.

Chiều 6/5, cháu bé không qua khỏi do thương tích quá nặng.

Vào cuộc xác minh, cơ quan chức năng xác định, bé H. là con riêng của Bàn Thị Tâm (SN 2006, trú tại Tuyên Quang). Tâm sống chung như vợ chồng với Nguyễn Minh Hiệp (SN 2004, trú tại Ninh Bình) và thuê trọ tại phường Phú Diễn, TP Hà Nội.

Sáng 3/5, khi cháu H. chậm trễ trong việc đánh răng, rửa mặt, Hiệp đã có hành vi bắt cháu đeo bình nước 5 lít vào cổ. Sau đó, cả Hiệp và Tâm liên tiếp tát vào mặt cháu H. nhiều lần.

Cha dượng Nguyễn Minh Hiệp.

Cháu H. có biểu hiện sợ hãi, không kiểm soát được vệ sinh cá nhân, người cha dượng và mẹ đẻ đã dùng dép đánh vào mặt khiến bé gái 4 tuổi ngã xuống nền nhà. Sau khi lau rửa qua loa cho cháu H., Hiệp đưa Tâm đi khám thai, sau đó cả 2 đưa nhau đi chơi, bỏ mặc cô bé 4 tuổi trong phòng trọ một mình.

Chiều cùng ngày, khi quay về, thấy cháu H. đang lấy bánh kẹo ăn, cho rằng cháu ăn vụng, Tâm tiếp tục dùng dép đánh liên tiếp nhiều lần vào vùng đầu, mặt con gái 4 tuổi. Bị đánh, cháu H. sợ hãi không kiểm soát được vệ sinh. Thấy vậy, Tâm tiếp tục tát vào mặt cháu và bắt cháu tự vào nhà tắm rửa.

Khi phát hiện cháu H. nghịch bẩn trong nhà tắm, Hiệp chửi bới và bạo hành cháu bé. Tâm nhìn thấy Hiệp bạo hành con gái mình nhưng không nói gì và bỏ đi.

Khi phát hiện cháu H. không còn phản ứng, Hiệp và Tâm mới tìm cách sơ cứu, rồi gọi cấp cứu, nhưng đã quá muộn.

Tại trụ sở Công an phường Phú Diễn, Hiệp và Tâm khai nhận, đã nhiều lần bạo hành cháu H. trong suốt khoảng một tháng trước đó. Tần suất đánh đập diễn ra 2-3 ngày/ lần, với nhiều công cụ như dép, chổi, cán hót rác, móc quần áo.

Ngoài việc đánh đập, hai kẻ này còn bắt cháu đeo chai nước nặng vào cổ, bỏ đói không cho ăn uống. Đặc biệt, từ ngày 1/5 đến 3/5, cháu H. bị bỏ đói.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang xem xét hành vi của Bàn Thị Tâm để xử lý.