Vụ án nâng giá thuốc và thiết bị y tế: Công ty Việt Mỹ từng tăng vốn 'thần tốc'

(VTC News) -

Trên Cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia, Công ty CP Đầu tư y tế Việt Mỹ được thành lập tháng 8/2007 tại phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Doanh nghiệp này có các cổ đông sáng lập gồm Phạm Văn Công, Dương Hưng Thịnh (đã thoái vốn) và Bùi Chân Phương, người có thời điểm nắm đến 90% tỷ lệ sở hữu.

Theo hồ sơ đăng ký thay đổi năm 2016, Việt Mỹ có vốn điều lệ 20 tỷ đồng, trong đó ông Bùi Chân Phương góp 18 tỷ đồng, tương đương 90% vốn. Ông Hà Văn Nam (sinh năm 1985) giữ chức Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Vốn điều lệ của Việt Mỹ sau đó tăng lên 50 tỷ đồng và 100 tỷ đồng trong năm 2018 và 200 tỷ đồng vào tháng 11/2019, trước khi tiếp tục lên 350 tỷ đồng vào tháng 1/2020.

Như vậy, chỉ trong hơn 3 năm, vốn điều lệ doanh nghiệp tăng 17,5 lần so với năm 2016.

Công ty cổ phần Đầu tư y tế Việt Mỹ được biết đến là nhà phân phối thiết bị y tế lớn từng trúng nhiều gói thầu nghìn tỷ đồng về mua sắm, cung cấp dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị y tế mang giá trị lớn từ các đơn vị y tế địa phương.

Công ty Việt Mỹ làm ăn ra sao? (Ảnh minh họa: AI).

Theo dữ liệu đấu thầu được trang Đấu thầu tổng hợp, giai đoạn 2018 - 2026, CTCP Đầu tư Y tế Việt Mỹ tham gia 276 gói thầu, trong đó trúng 246 gói, trượt 17 gói, 8 gói chưa có kết quả và 5 gói đã bị hủy. Doanh nghiệp tham gia độc lập tại 270 gói và liên danh ở 6 gói.

Tổng giá trị các gói thầu Việt Mỹ trúng, bao gồm cả các gói liên danh, lên tới 5.947 tỷ đồng.

Hoạt động đấu thầu của Việt Mỹ tăng mạnh trong những năm gần đây. Năm 2025, Việt Mỹ tham gia 56 gói và trúng 53 gói. Năm 2026, dữ liệu hiện ghi nhận 23 gói tham gia, trong đó trúng 21 gói.

Trước đó, số gói trúng lần lượt là 12 gói năm 2018, 11 gói năm 2019, 26 gói năm 2020, 27 gói năm 2021, 15 gói năm 2022 và 33 gói năm 2023. Riêng năm 2024, doanh nghiệp trúng 45/53 gói tham gia.

Phạm vi hoạt động cũng trải rộng trên nhiều địa phương. Việt Mỹ từng tham gia tại Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Ninh Bình, Huế...Các gói thầu Việt Mỹ tham gia cho thấy doanh nghiệp xuất hiện nhiều ở các gói liên quan đến thiết bị, linh kiện, dịch vụ bảo trì, sửa chữa trong lĩnh vực xạ trị và điều trị ung thư.

Ngoài Việt Mỹ, ông Bùi Chân Phương còn thành lập, chỉ đạo và điều hành hai doanh nghiệp khác tại Việt Nam là Công ty TNHH Đầu tư Y tế Sao Kim và CTCP Dược phẩm Hoàng Mai.

Công ty Sao Kim được thành lập năm 2011, ban đầu hoạt động với tên Công ty TNHH Đầu tư Thiết bị y tế và Xuất nhập khẩu Sao Kim. Đến năm 2016, doanh nghiệp thay đổi ngành nghề kinh doanh chính sang kinh doanh máy móc, thiết bị và dụng cụ y tế. Giai đoạn 2019 - 2026, Sao Kim tham gia 29 gói thầu và trúng 19 gói.

Trong khi đó, CTCP Dược phẩm Hoàng Mai được thành lập từ năm 2007, hoạt động chính trong lĩnh vực dược phẩm, mỹ phẩm. Doanh nghiệp này có quy mô đấu thầu còn lớn hơn khi đã tham gia 486 gói từ năm 2018.

Ngoài ra, ông Bùi Chân Phương còn thành lập 5 công ty tại Singapore và 3 công ty tại Hong Kong (Trung Quốc). Các pháp nhân này được cơ quan điều tra xác định có vai trò trong việc mua đi, bán lại thiết bị y tế và thuốc tân dược, qua đó nâng giá hàng hóa trước khi nhập khẩu về Việt Nam.

Trước đó, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã ra quyết định khởi tố vụ án “Buôn lậu, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Công ty Việt Mỹ và các đơn vị liên quan.

Đồng thời, cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 bị can gồm: Bùi Chân Phương, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Việt Mỹ; Hà Văn Nam, Giám đốc Công ty Việt Mỹ và Trần Thị Hồng Hạnh, phụ trách công tác kế toán Công ty Việt Mỹ về các tội “Buôn lậu” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại Điều 188 và Điều 221 Bộ luật Hình sự.

Theo cơ quan công an, hành vi chuyển giá, trốn thuế thời gian qua diễn biến phức tạp, không chỉ xảy ra tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài mà còn xảy ra tại các doanh nghiệp Việt Nam, thông qua hình thức thành lập các pháp nhân ở nước ngoài. Hành vi này gây thất thu đặc biệt lớn cho ngân sách Nhà nước, làm méo mó môi trường cạnh tranh và kìm hãm phát triển kinh tế bền vững.

Kết quả đấu tranh bước đầu xác định dấu hiệu chuyển giá, trốn thuế của một số doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực mua sắm và nhập khẩu thiết bị y tế, thuốc tân dược, không chỉ gây thất thu rất lớn cho ngân sách Nhà nước, mà còn làm gia tăng chi phí đầu tư y tế, giá thuốc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của người bệnh.

Liên quan đến vụ án này, cơ quan Công an đã khởi tố, bắt tạm giam đối với ông Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế; ông Nguyễn Huy Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ và ông Lê Đình Thanh Sơn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ về tội “Nhận hối lộ”.