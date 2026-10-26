Võ sĩ tự xưng 'Lỗ Trí Thâm tái thế' luyện Thiết Sa Chưởng, bàn tay to gấp 3 lần

(VTC News) -

Video Chu Long Bảo biểu diễn Thiết Sa Chưởng trên CCTV

Trong giới võ thuật Trung Quốc, những người luyện Thiết Sa Chưởng rất nhiều, trong đó phải kể tới 1 nhân vật ăn mặc giống Lỗ Trí Thâm trong Thủy Hử. Người này tên là Chu Long Bảo có mày rậm, mắt lớn, vóc dáng cao to vạm vỡ, cân nặng đạt tới 115kg (230 cân).

Chu Long Bảo tự xưng là Lỗ Đạt tái thế (Lỗ Trí Thâm), là đệ tử đời thứ 17 của môn phái Long Hổ vùng Thủy Bạc Lương Sơn. Anh khẳng định Thiết Sa Chưởng mình luyện mới là chánh tông Trung Hoa, còn những kẻ biểu diễn ngoài giang hồ đều là lừa đảo.

Chu Long Bảo có lòng bàn tay dày gấp 3 người thường

Năm 2015, Chu Long Bảo cùng sư huynh Uông Kỳ Lâm biểu diễn màn “Thốn kình bình địa toái trạch” (chặt gạch đặt thẳng trên mặt bàn sắt phẳng, không kê hẫng) tại tòa soạn Vũ Hán Vãn Báo và phát thư thách đấu.

Theo mô tả, Chu Long Bảo cao 1m88. Vừa xuất hiện đã mang lại cảm giác chấn động bởi sự uy vũ, cơ bắp, ngoại hình như Lỗ Trí Thâm tái thế.

“Để chứng minh mình có thực tài công phu, Chu Long Bảo đã thi triển tuyệt kỹ “Thiết quyền phục hổ, bình địa toái trạch” (Nắm đấm thép phục hổ, đập tan gạch trên mặt phẳng) ngay trước mặt phóng viên Vũ Hán Vãn Báo. Cùng với động tác vận khí và dậm chân của anh, phòng khách Danh Lưu của tòa soạn như chao đảo. Ngay sau đó, Chu Long Bảo hét lớn một tiếng, chỉ nghe một tiếng động lớn trong trẻo vang lên, 3 viên gạch trên bàn sắt trước mặt lập tức gãy đôi. Phóng viên rút thước dây ra đo, mỗi viên gạch đỏ dày 3,5cm, do bị ngấm nước mưa nên tỏ ra rất nặng”, tờ Vũ Hán Vãn Báo viết.

Chu Long Bảo nhiều lần biểu diễn Thiết Sa Chưởng

Chu Long Bảo lau mồ hôi nói: “Trên cả nước khó mà tìm được mấy ai có thể chặt gạch trên mặt phẳng như chúng tôi, chúng tôi rất hoan nghênh cao thủ khắp nơi đến thách đấu”.

Chu Long Bảo giới thiệu thêm, giang hồ lừa đảo chặt gạch thông thường nếu không dùng gạch mềm đã ngâm qua dấm thì cũng chọn cách chặt hẫng hoặc đặt gạch trên mặt đất/mặt bàn có khoảng trống bên dưới. “Năm nay tôi 31 tuổi, luyện Thiết Sa Chưởng từ năm 21 tuổi đến nay đã được 10 năm, mỗi ngày đánh bao cát sắt ít nhất 3.000 đến 5.000 lần. Tôi từng đo lực nắm đấm của mình, có thể đạt tới 2.000 cân (1 tấn)”, Chu Long Bảo tuyên bố với phóng viên Vũ Hán Vãn Báo.

Chu Long Bảo có ngoại hình như Lỗ Trí Thâm

Trải qua thời gian dài rèn luyện, bàn tay phải (tay phát lực) của Chu Long Bảo to gấp đôi và dày gấp ba tay người bình thường. Chu Long Bảo chia sẻ: “Luyện công khổ lắm, tôi đã lập gia đình và có con, hiện tại chưa có ý định cho con luyện công!”.

Trong chương trình Tông Nghệ Thịnh Điển của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), võ sĩ Chu Long Bảo đã có màn phô diễn công phu Thiết Sa Chưởng đầy ấn tượng.

Mở đầu, anh trực tiếp trình diễn kỹ năng thốn kình bằng cách đặt hai viên gạch đỏ sát lên bàn sắt phẳng (không kê hẫng) và dùng cạnh chưởng đánh gãy đôi chúng chỉ sau một cú vung tay. Tiếp theo, anh nâng cao độ khó khi mời ban giám khảo lên sân khấu trực tiếp kiểm chứng và tự tay dùng chưởng pháp đập gãy tấm đá hoa cương nặng đặt trên hai cốc giấy mỏng mà không làm vỡ cốc.

Toàn bộ các thử thách công phá trên mặt phẳng đều được Chu Long Bảo thực hiện dứt khoát, thể hiện lực phát bộc phát mạnh mẽ từ quá trình khổ luyện ngạnh khí công lâu năm, thu hút sự kinh ngạc và những tràng pháo tay lớn từ khán giả trường quay.