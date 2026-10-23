Rodtang gặp nhân vật đặc biệt trước ngày tái đấu huyền thoại Muay Thái

(VTC News) -

Cuộc hội ngộ khiến võ sĩ Rodtang vô cùng phấn khích, trong bối cảnh anh đang tích cực chuẩn bị cho cuộc đối đầu với đàn anh Nong-O Hama vào tháng 11/2026.

Theo báo chí Thái Lan, Chris Hemsworth hiện có mặt tại Thái Lan để ghi hình phần ba của loạt phim hành động Extraction. Nam diễn viên người Australia, nổi tiếng với vai Thor trong vũ trụ điện ảnh Marvel, được cho là đang học Muay Thái nhằm phục vụ các cảnh hành động và giúp những pha võ thuật trên màn ảnh trở nên chân thực hơn. Rodtang đã chia sẻ video ghi lại cuộc gặp với Chris Hemsworth trên trang cá nhân.

Rodtang tặng cặp găng cho nam diễn viên Chris Hemsworth

Trong đoạn video, hai người ôm nhau và trò chuyện vui vẻ. Võ sĩ người Thái Lan còn tặng ngôi sao Hollywood một đôi găng boxing được thiết kế riêng. Chris Hemsworth cũng bày tỏ sự hào hứng trên mạng xã hội khi đón tiếp Rodtang tại phim trường Extraction 3.

Nam diễn viên viết: “Thật vinh dự khi hôm nay được đón tiếp huyền thoại Muay Thái Rodtang đến thăm phim trường Extraction 3 của chúng tôi! Đúng là một người đẳng cấp, một nhà vô địch thực thụ! Cảm ơn anh vì đôi găng boxing được thiết kế riêng dành tặng chúng tôi. Tôi sẽ đưa chúng thẳng vào phòng trưng bày!”.

Đối với Rodtang, đây là cuộc gặp đặc biệt bởi anh vốn là người hâm mộ lâu năm của Chris Hemsworth. Hai người từng có sự kết nối trên mạng xã hội khi nam diễn viên theo dõi tài khoản Instagram của võ sĩ Thái Lan cách đây hai năm. Tuy nhiên, phải đến lần này, họ mới có dịp gặp trực tiếp.

Chris Hemsworth là người hâm mộ của Rodtang

Bên cạnh niềm vui gặp gỡ ngôi sao Hollywood, Rodtang đang hướng sự tập trung vào thử thách quan trọng trên võ đài. Anh sẽ đối đầu Nong-O Hama ở vòng tứ kết giải ONE Muay Thai World Grand Prix hạng ruồi. Trận đấu dự kiến diễn ra ngày 13/11/2026 tại sự kiện The Inner Circle 38, tổ chức ở sân vận động quyền Anh Lumpinee, Ram Inthra, Thái Lan.

Rodtang năm nay 29 tuổi, trong khi Nong-O đã 39 tuổi và sở hữu kinh nghiệm thi đấu dày dạn. Dù đặt mục tiêu giành chiến thắng để tiến vào bán kết, cựu vô địch thế giới hạng ruồi thừa nhận đối thủ có những lợi thế đáng kể.

“Tôi đã tập luyện với cường độ cao gần hai tháng nay, luân phiên giữa việc tập ở phòng tập Jitmuangnon và ở nhà. Với trận đấu này, tôi phải dốc toàn lực và chuẩn bị mọi thứ tốt nhất có thể để đối đầu với một võ sĩ đẳng cấp như Nong-O”, Rodtang chia sẻ.

Võ sĩ người Thái Lan dành sự tôn trọng lớn cho Nong-O, người mà anh xem như đàn anh nhờ tính kỷ luật cao. Rodtang thậm chí thừa nhận không muốn đối đầu với người bạn thân nếu có quyền lựa chọn, nhưng việc cả hai cùng thi đấu ở một hạng cân khiến cuộc chạm trán khó tránh khỏi.

“Tôi rất tôn trọng Nong-O và luôn coi anh ấy là đàn anh vì anh ấy có tính kỷ luật rất cao. Nếu được lựa chọn, tôi không muốn đấu với anh ấy, nhưng vì cả hai cùng hạng cân nên không thể tránh khỏi cuộc đối đầu này. Điều tôi e ngại nhất ở Nong-O là tư duy chiến thuật trên võ đài và kinh nghiệm thi đấu. Đây là những khía cạnh mà tôi không có lợi thế so với anh ấy”, Rodtang chia sẻ.

“Cuối cùng, kết quả sẽ phụ thuộc vào việc số phận đứng về phía ai trong ngày hôm đó, bởi chúng ta đã chứng kiến Nong-O hạ knock-out rất nhiều võ sĩ trẻ hơn mình”, Rodtang nói thêm.