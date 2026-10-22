Nông dân Trung Quốc luyện Thiết Sa Chưởng 20 năm, bàn tay biến dạng như quái vật

(VTC News) -

Video Trần Văn Chúc biểu diễn công phu Thiết Sa Chưởng trên CCTV7

Thiết Sa Chưởng không chỉ nổi tiếng trong tiểu thuyết võ hiệp Kim Dung. Đây là môn võ có thật ngoài đời và rất nổi tiếng trong kho tàng võ thuật cổ truyền Trung Quốc. Các võ sư Trung Quốc luyện Thiết Sa Chưởng có đặc điểm rất dễ nhận biết là bàn tay dày hơn đáng kể so với người bình thường.

Thiết Sa Chưởng là môn võ đòi hỏi quá trình rèn luyện liên tục. Người luyện thường sẽ phải dùng bàn tay chặt vào các vật cứng. Khi luyện thành, bàn tay có thể dễ dàng đập vỡ gạch, gỗ. Để đạt được thành tựu này, người tập phải bỏ ra rất nhiều nỗ lực và công sức.

Trong nhiều năm qua, mạng xã hội Trung Quốc xuất hiện nhiều nhân vật luyện Thiết Sa Chưởng, trong đó có một người nông dân tên Trần Văn Chúc đến từ Giang Tô, từng biểu diễn công phu Thiết Sa Chưởng trên chương trình Đại Lộ Ánh Sáng của CCTV7 vào năm 2017. Trong chương trình đó, Trần Văn Chúc, khi đó khoảng 50 tuổi, đã tiết lộ bản thân đã luyện Thiết Sa Chưởng hơn 20 năm.

Ông Trần Văn Chúc khổ luyện Thiết Sa Chưởng

Theo trang Sina, khi mới bắt đầu luyện Thiết Sa Chưởng, Trần Văn Chúc chỉ có thể chặt vỡ những viên ngói rất mỏng, sau đó chuyển sang dùng gạch để rèn luyện lòng bàn tay.

Trong quá trình tập với gạch, bàn tay ông thường xuyên bị chảy máu và bầm tím. Sau mỗi buổi tập, đến giờ ăn cơm bàn tay đau tới mức không thể cầm nổi bát, nhưng Trần Văn Chúc không vì thế mà bỏ cuộc. Ngược lại, ngày nào ông cũng kiên trì rèn luyện không ngừng nghỉ.

Sau hơn chục năm kiên trì bền bỉ, Trần Văn Chúc cuối cùng đã luyện thành Thiết Sa Chưởng. Giờ đây, lòng bàn tay ông cứng như thép, có thể đập vỡ gạch đá.

Ông Trần Văn Chúc tập Thiết Sa Chưởng tới mức bàn tay to ra và có cả sẹo

Thế nhưng, bàn tay của Trần Văn Chúc sau khi luyện thành Thiết Sa Chưởng cũng trở nên thô ráp sần sùi, to hơn rõ rệt so với nắm đấm của người bình thường, còn mu bàn tay vẫn hằn rõ những vết sẹo do quá trình rèn luyện để lại. Theo các bức ảnh của Sina, một phần mu bàn tay của Trần Văn Chúc trở nên thô ráp và có màu nâu xám do liên tục đập vào vật cứng trong nhiều năm.

Bàn tay phải của Trần Văn Chúc biến dạng, đổi màu do tập Thiết Sa Chưởng trong hơn 20 năm

Trong chương trình của CCTV7, Trần Văn Chúc đã chặt gãy viên gạch đang dựng đứng. Ông còn chặt vỡ 2 viên gạch cỡ to đặt chồng lên nhau. Ngoài ra, Trần Văn Chúc còn dùng tay bóp thủng 1 lon bia. Mỗi khi thực hiện xong động tác, ông đều ra dấu với bàn tay luyện Thiết Sa Chưởng của mình.

Trần Văn Chúc biểu diễn trên chương trình của CCTV

MC của chương trình thán phục Trần Văn Chúc đã khổ luyện Thiết Sa Chưởng nhưng đã khéo léo khuyên ông rằng đã lớn tuổi, mật độ xương sẽ không còn như trước, nên để sự nghiệp này giao lại cho 2 người con trai.