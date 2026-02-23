Bậc thầy Thiết Sa chưởng đấm vỡ 14 viên gạch, đánh gục ngựa bất kham

(VTC News) -

Cố Nhữ Chương là một trong những cao thủ võ thuật Trung Hoa nổi tiếng nhất đầu thế kỷ 20. Ông được mệnh danh là bậc thầy Thiết Sa Chưởng, người từng khiến giới võ lâm chấn động khi chỉ với một cú vỗ tay đã hạ gục một con ngựa hoang. Ông cũng trở thành nguyên mẫu cho nhiều tác phẩm điện ảnh và truyền hình sau này.

"Kỳ nhân mình đồng da sắt" của Thiếu Lâm

Cố Nhữ Chương sinh năm 1894 tại huyện Phù Ninh, tỉnh Giang Tô, trong một gia đình có truyền thống võ thuật. Cha ông, Cố Lập Chí, là người luyện Đàm Thoái (môn công phu chuyên sử dụng các đòn chân), tinh thông các kỹ thuật chiến đấu và sử dụng ám khí. Lớn lên trong môi trường ấy, Cố Nhữ Chương sớm nuôi dưỡng niềm say mê với võ thuật cổ truyền Trung Hoa.

Ngay từ nhỏ, ông đã bộc lộ tư chất khác thường. Năm 8 tuổi, Cố Nhữ Chương được gửi theo học danh sư Thiếu Lâm Nghiêm Vận Kỳ, người nổi tiếng khắp Sơn Đông với thương pháp và kỷ luật luyện công khắc nghiệt. Cố Nhữ Chương miệt mài khổ luyện suốt 11 năm, lĩnh hội trọn vẹn 18 môn võ nghệ cùng nội công “Tiểu Kim Chung” và bí kíp Thiết Sa Chưởng, đạt trình độ công phu thâm hậu hiếm ai sánh bằng.

Chân dung Cố Nhữ Chương.

Khi trưởng thành, Cố Nhữ Chương không khép mình trong một môn phái. Ông chu du khắp các tỉnh, bái sư học nghệ từ nhiều cao thủ đương thời như Lý Cảnh Lâm, Tôn Lộc Đường, Vu Chấn Thanh… Ông dung hòa Thiếu Lâm ngoại gia với Thái Cực quyền, Bát Quái chưởng, Hình Ý quyền. Việc tinh thông cả Thiếu Lâm ngoại gia lẫn các môn nội công đã tạo cho Cố Nhữ Chương nền tảng võ thuật toàn diện hiếm có trong thời cận đại.

Cố Nhữ Chương được biết đến rộng rãi nhờ tuyệt kỹ Thiết Sa Chưởng - công phu luyện tay bằng cách liên tục phát chưởng vào thùng cát sắt, tạo nên sức mạnh vượt xa người thường. Từng có lần ông chỉ cần một chưởng đã đánh vỡ chồng 14 viên gạch xếp lên nhau, từ đó danh hiệu “Thiết Sa Chưởng Cố Nhữ Chương” lan truyền khắp giới võ lâm.

Sự nghiệp của Cố Nhữ Chương đạt đến đỉnh cao vào năm 1928, khi chính phủ tổ chức kỳ Quốc khảo võ thuật toàn quốc đầu tiên tại Nam Kinh. Trước sự góp mặt của hơn 300 cao thủ khắp cả nước, với nội công vững chắc và bản lĩnh vượt trội, ông tiến thẳng vào vòng cuối và được xếp vào nhóm 13 võ sư xuất sắc nhất kỳ thi.

Màn biểu diễn gây chấn động

Cũng trong năm 1928, Thống đốc Quảng Đông Lý Tế Thâm chủ trương mời các cao thủ Bắc phái vào miền Nam truyền bá võ học. Hưởng ứng lời mời này, Cố Nhữ Chương cùng bốn đồng môn Vạn Lại Thanh, Phó Trấn Tung, Lý Tiên Ngũ và Vương Thiếu Chu tới Quảng Châu. Sự kiện được giới võ lâm đương thời gọi là “Ngũ hổ hạ Giang Nam”, gây chấn động trong giới võ thuật.

Bộ phim "Thiết mã tầm kiều" (2010) lấy cảm hứng từ cuộc đời Cố Nhữ Chương.

Cố Nhữ Chương truyền bá võ thuật bằng cách mở Quảng Châu Quốc thuật xã trên đường Văn Đức, thu nhận hàng trăm môn sinh và phổ biến rộng rãi công phu Thiếu Lâm.

Trong các buổi biểu diễn, ngoài quyền cước và binh khí, phần gây ấn tượng mạnh nhất chính là những màn khí công cường thể của Cố Nhữ Chương: bị đổ dầu lên đầu, cho xe cán qua người, hay bị tảng đá nặng hàng nghìn cân đè lên mà vẫn bình an vô sự.

Riêng Thiết Sa Chưởng của ông được xem là đỉnh cao chưa từng có. Trong khi các cao thủ khác có thể đập vỡ 8 viên gạch đỏ bằng một chưởng đã được xem là kỳ tích, Cố Nhữ Chương đặt chồng 14 viên gạch, rồi chỉ bằng một đòn đã làm vỡ vụn 12 viên trên cùng, còn 2 viên dưới cùng vẫn nguyên vẹn.

Trong số những giai thoại gắn liền với tên tuổi Cố Nhữ Chương, câu chuyện ông đánh gục ngựa dữ của một lực sĩ Nga tại Quảng Châu năm 1931 được xem là nổi tiếng và gây tranh luận nhiều nhất.

Thời điểm đó, một lực sĩ người Nga đến Quảng Châu biểu diễn sức mạnh tại đấu trường Tây Qua Viên. Sau các màn nâng tạ, kéo xích phô trương thể lực, người này dắt ra một con ngựa Mông Cổ to lớn, hung hãn và tuyên bố trước đám đông rằng chỉ mình hắn mới có thể chế ngự được con vật. Lực sĩ Nga công khai thách thức: bất kỳ người Trung Quốc nào chế phục được nó sẽ được thưởng 200 đồng bạc, nhưng “sinh tử tự chịu”.

Một lần tham gia biểu diễn võ thuật của Cố Nhữ Chương.

Lời lẽ ngạo mạn ấy khiến khán giả phẫn nộ. Khi có người nhận ra Cố Nhữ Chương cũng đang có mặt và lớn tiếng gọi tên ông, vị võ sư Bắc phái lập tức bước ra sân đấu để bảo vệ danh dự võ thuật Trung Hoa. Thấy đối thủ có vóc dáng gầy gò, lực sĩ Nga tỏ rõ vẻ khinh thường. Tay lực sĩ đòi bác sĩ lên kiểm tra người Cố Nhữ Chương xem có giấu “mánh” gì không, rồi mới cho giao đấu.

Khi con ngựa vừa phát hung, Cố Nhữ Chương nhanh như cắt áp sát, giơ tay phải và tung ra một chưởng duy nhất vào đầu con vật. Không có động tác phô trương, không có tiếng động lớn, nhưng con ngựa lập tức chấn động, loạng choạng mất thăng bằng rồi ngã quỵ xuống sân đấu. Nó không thể đứng dậy trở lại và chết sau đó không lâu.

Sau đó, một người bán thịt đã mua con ngựa chết. Khi dùng rìu sắc bổ đầu con ngựa ra, phát hiện não con vật bị tổn thương nghiêm trọng, dù bên ngoài gần như không có dấu vết gì. Điều này khiến những người chứng kiến cho rằng chưởng lực của Cố Nhữ Chương mang tính xuyên thấu nội tạng - cảnh giới cao nhất của Thiết Sa Chưởng kết hợp khí công thâm hậu.

Trước cảnh tượng ấy, lực sĩ Nga buộc phải thừa nhận thất bại và lặng lẽ rút lui trong sự sững sờ của đám đông. Sự kiện này nhanh chóng lan truyền khắp Quảng Châu rồi cả Hoa Nam, được võ lâm gọi bằng cái tên “nhất chưởng hàng mã” - một chưởng hạ ngựa dữ.

Câu chuyện và giai thoại về Cố Như Chương được lan truyền khắp giới võ thuật. Sau này, Đài Truyền hình Hồng Kông (TVB) còn sản xuất bộ phim truyền hình dài 25 tập lấy cảm hứng từ cuộc đời ông, góp phần đưa tên tuổi vị đại cao thủ này trở thành huyền thoại bất tử trong võ lâm Trung Hoa.