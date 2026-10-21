Võ sĩ Thái Lan đầu tiên vô địch Olympic lĩnh án tù vì tội bắt cóc

(VTC News) -

Ngày 20/10/2026, Tòa Phúc thẩm Khu vực 4 tại Khon Kaen (Thái Lan) tuyên phạt Somluck Kamsing, cựu võ sĩ quyền Anh Thái Lan, 1 năm 12 tháng tù giam, không được hưởng án treo, với tội danh bắt cóc trẻ vị thành niên. Ông cũng bị yêu cầu bồi thường thêm 80.000 baht.

Trang Kapook đã giải thích sự khác biệt giữa mức án 1 năm 12 tháng tù và 2 năm tù thông thường mà Tòa Phúc thẩm Khu vực 4 tại Khon Kaen tuyên đối với cựu võ sĩ quyền Anh Thái Lan Somluck Kamsing. Theo đó, 1 năm tương đương 365 hoặc 366 ngày, trong khi 1 tháng được tính là 30 ngày. Vì vậy, mức án 2 năm tương ứng 730-731 ngày, còn 1 năm 12 tháng tương ứng 725-726 ngày. Hai cách tính có thể chênh lệch 5 ngày.

Vụ việc bắt nguồn từ ngày 9/12/2025, khi cựu võ sĩ 53 tuổi đến một cơ sở giải trí tại tỉnh Khon Kaen. Tại đây, ông gặp một phụ nữ. Sau khi cơ sở đóng cửa, ông Somluck đưa cô gái chưa thành niên đến phòng khách sạn và có hành vi khiếm nhã.

Tuy nhiên, trong thời gian đó, Somluck hỏi tuổi nạn nhân và được cô gái cho biết mình 17 tuổi, nên ông dừng lại. Sau đó, cô gái gọi bạn đến đón và trình báo cảnh sát để tiến hành các thủ tục pháp lý.

Somluck Kamsing bị tuyên án ngồi tù

Ngày 20/10/2026, Tòa Phúc thẩm Khu vực 4 mở phiên tuyên án đối với ông Somluck về các cáo buộc xâm hại tình dục và có hành vi khiếm nhã với một cô gái 17 tuổi.

Tòa phúc thẩm đảo ngược phán quyết của tòa cấp dưới, tuyên ông Somluck không phạm tội hiếp dâm bất thành, chỉ giữ lại tội danh bắt cóc trẻ vị thành niên.

Ông bị tuyên phạt 1 năm 12 tháng tù giam, không được hưởng án treo, đồng thời phải bồi thường thêm 80.000 baht. Trước đó, ông đã nộp 120.000 baht tại tòa. Sau đó, tòa chấp thuận cho ông tại ngoại với số tiền bảo lãnh 300.000 baht.

Sau khi được tạm thời tại ngoại, ông Somluck cảm ơn Tòa Phúc thẩm Khu vực 4 đã chấp thuận đơn bảo lãnh, đồng thời cảm ơn ông Suchai Pornchaisakudom vì đã cử luật sư hỗ trợ làm thủ tục. Ông cũng gửi lời cảm ơn tất cả những người đã giúp đỡ mình.

Somluck nói: “Cảm ơn Tòa Phúc thẩm Khu vực 4 đã cho tôi được tại ngoại và giảm mức án từ 2 năm 13 tháng xuống còn 1 năm 12 tháng. Tôi được tại ngoại nhờ ông Suchai Pornchaisakudom, người đã cử luật sư làm thủ tục bảo lãnh cho tôi. Tôi xin cảm ơn ông Suchai và tất cả những người đã giúp đỡ mình”.

“Tôi vẫn ổn, tinh thần tốt, không có vấn đề gì. Tôi tự tin. Nhìn lại sự việc, có vẻ như chúng tôi mới là những người bị hại. Nhưng không sao, chúng tôi sẽ tiếp tục đấu tranh tại Tòa án Tối cao. Tôi tự tin, tôi là người tốt và chắc chắn sẽ vượt qua chuyện này. Tôi không khoe khoang đâu. Xin cảm ơn”, Somluck nhấn mạnh.

Somluck Kamsing (sinh ngày 16/1/1973), còn được biết đến trong sự nghiệp thi đấu với tên Pimaranlek Sitaran, là cựu võ sĩ Muay Thai, võ sĩ quyền Anh nghiệp dư. Ông từng tham dự 4 kỳ Thế vận hội Olympic ở môn quyền Anh nghiệp dư và giành huy chương vàng tại Olympic 1996. Somluck cũng là VĐV Thái Lan đầu tiên đoạt HCV Olympic. Tại Đại hội Thể thao châu Á 1998 tổ chức ở Bangkok, Thái Lan, Kamsing là người châm đuốc trong lễ khai mạc đại hội.

Somluck đôi khi được gọi là “Nhà vua không ngai”. Dù chưa từng giành chức vô địch hoặc thi đấu tranh đai vô địch tại các sân vận động lớn, ông vẫn được đánh giá rộng rãi là một trong những võ sĩ Muay Thai vĩ đại nhất mọi thời đại.