Võ sĩ Nhật Bản sát hại người tình mang thai, bị phạt 21 năm tù

Ngày 17/3, Tòa án quận Sendai đã tuyên phạt Renma Sato (22 tuổi) 21 năm tù giam. Bị cáo bị cáo buộc sát hại một người quen là nữ giáo viên mầm non Yukari Gyoji (khi đó 35 tuổi) trên bãi biển ở thành phố Iwanuma, tỉnh Miyagi (Nhật Bản) vào tháng 4 năm ngoái.

Võ sĩ sát nhân

Renma Sato là võ sĩ kickboxing chuyên nghiệp và làm thêm một số công việc bán thời gian. Gã quen biết nạn nhân là giáo viên mầm non vào khoảng tháng 10/2024. Hai người bắt đầu mối quan hệ tình cảm. Sato vay của cô gái một khoản tiền lớn (khoảng 1 triệu yên, tương đương hơn 165 triệu đồng).

Yukari Gyoji là mẹ đơn thân sống ở quận Taihaku, thành phố Sendai cùng cậu con trai nhỏ. Bị cáo Sato sống ở thành phố Iwanuma. Hàng xóm cho biết hung thủ chuyển đến đây khoảng 5 năm trước, sống cùng mẹ, người mở tiệm làm đẹp tại nhà và chị gái.

Renma Sato bị kết án tù sau khi sát hại người tình

Một quan chức liên quan đến giải đấu kickboxing mà bị cáo từng thi đấu cho biết: "Sato đã đến phòng tập từ hồi tiểu học, tích lũy kinh nghiệm ở hạng nghiệp dư rồi chuyển sang chuyên nghiệp, tiến bộ đều đặn. Anh ta khá mạnh, phòng tập đặt nhiều kỳ vọng vào tương lai của cậu ấy”.

Tiếp đó, vào khoảng tháng 3 năm ngoái, việc Yukari Gyoji mang thai được phát hiện, nhưng các cuộc thảo luận giữa hai bên rơi vào bế tắc. Từ thời điểm này, Sato đã bắt đầu nảy sinh oán hận và nghĩ đến việc sát hại Yukari Gyoji.

Vào ngày 12/4 năm ngoái, Sato dụ Yukari Gyoji đến một bãi biển ở thành phố Iwanuma. Trong lúc nói chuyện với con dao gọt trái cây giấu sau lưng, khi nghe nạn nhân nói những lời như “Tôi sẽ khiến anh không thể tiếp tục làm võ sĩ kickboxing”, hắn đã quyết định ra tay sát hại.

Theo cáo trạng, bị cáo đâm nạn nhân nhiều nhát vào ngực và các bộ phận khác, khiến cô tử vong, sau đó kéo thi thể ra đê chắn sóng và vứt bỏ tại đó.

Ngay cả vào ngày 20/4, tức 8 ngày sau vụ án, Sato vẫn có lịch thi đấu kickboxing. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, Sato vẫn cư xử như bình thường, gọi điện cho bạn bè bằng điện thoại và gửi tin nhắn nhờ chuyển khoản tiền mua vé trận đấu.

Tội gác của Sato gây chấn động

Ví của Gyoji đã được thu giữ tại nhà riêng của Sato. Bên cạnh đó, con dao được cho là hung khí cũng được tìm thấy tại một công viên trong thành phố.

Trong phiên tòa, lá thư của cậu con trai nạn nhân, vốn là học sinh tiểu học đã được đọc lên: “Con cô đơn lắm. Con nhớ mẹ. Bây giờ vẫn cô đơn. Con muốn gặp mẹ. Con yêu mẹ lắm. Gửi người đã làm hại mẹ: Trả mẹ lại cho con đi. Cho con gặp mẹ. Sao lại làm tổn thương mẹ? Sao lại là mẹ? Khi không học bài thì con nhớ mẹ. Nếu bây giờ gặp được mẹ, con muốn ôm chặt mẹ. Muốn mẹ bế. Muốn nói yêu mẹ”.

Mẹ của nạn nhân cho biết bà luôn nhớ con gái và khóc. Thậm chí bà mong tòa đưa ra án tử hình. Sato cuối cùng đã nói lời xin lỗi: “Tôi đã cướp đi mạng sống của con gái bà, tôi rất xin lỗi".

Phán quyết của tòa án

Sato bị cáo buộc đã âm thầm lập kế hoạch giết chị Gyoji. Lịch sử tìm kiếm trên điện thoại di động của Sato vào cuối tháng 3 có các từ như ‘thuốc giết người’, ‘ngã từ đê chắn sóng thì sao’…

Ngoài ra, tòa án cũng kết luận bị cáo phạm tội trộm cắp khi lấy 1.144 yên tiền mặt và một thẻ rút tiền của nạn nhân. Tòa án tuyên bố: “Nạn nhân sau khi mang thai đã rất mong muốn kết hôn với Sato. Dù đôi khi cô trách móc thái độ thiếu quyết đoán của anh ta, nhưng Sato thường nhanh chóng xin lỗi và cố gắng duy trì mối quan hệ”.

Khu vực mà Sato gây tội ác

“Vào ngày xảy ra vụ việc, nạn nhân đã đến bãi biển theo lời mời của Sato, mang theo chút hy vọng mong manh. Thế nhưng, không chỉ hy vọng bị dập tắt, cô còn bị chính Sato tàn nhẫn sát hại ngay tại chỗ. Không thể tưởng tượng nổi nỗi đau đớn của nạn nhân bị phản bội, cũng như sự tuyệt vọng khi phải rời xa đứa con nhỏ ở tuổi 35”, tòa khẳng định.

“Việc thiếu kinh nghiệm sống có thể khiến Sato hoảng loạn khi đối mặt với tình huống mang thai, và rơi vào bế tắc tâm lý mà không tìm được giải pháp phù hợp. Tuy nhiên, hoàn cảnh này xuất phát từ việc Sato lợi dụng tình cảm của nạn nhân và phụ thuộc tài chính vào cô để duy trì mối quan hệ”, tòa án nói thêm.

Tòa án kết luận: “Quyết định phạm tội mang tính ích kỷ cực độ của bị cáo, chỉ xuất phát từ lợi ích cá nhân, cần phải bị lên án mạnh mẽ. Mong rằng bị cáo sẽ nghiêm túc đối diện với mức độ nghiêm trọng của tội ác và thực sự ăn năn hối cải. Xét đến việc mẹ của bị cáo đang chờ đợi anh ta trở về, tòa tuyên mức án 21 năm tù”.